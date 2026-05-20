Ergin Ataman depremi: Panathinaikos karıştı

Ergin Ataman'ın Atina serüveni sona eriyor!

Valencia Basket'e elenerek kendi evinde düzenlenecek Final Four'u kaçıran Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yollar ayrılıyor. Yunan basını ayrılığın an meselesi olduğunu yazarken tek engelin ise tazminat konusu olduğu belirtildi.

ANTRENMAN İPTAL OLDU! KULÜP KARIŞTI

Yunanistan'ın köklü spor yayın organı Gazzetta'nın haberine göre Panathinaikos'ta bugün gerçekleştirilmesi planlanan antrenman iptal edildi. Kulüp içindeki bu olağandışı karar, Ataman ile yönetim arasındaki gerginliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Valencia Basket'e elendikten bu yana taraflar arasında her gün görüşmeler yapıldığı da aktarılan bilgiler arasında. Ergin Ataman'ın ayrılık haberi kulüp içinde büyük yankı uyandırdı. Yunan basınındaki iddialar ortalığı karıştırdı.

BİR SEZON ÖNCE ŞAMPİYONDU! ŞİMDİ GÖNDERİLİYOR

Ergin Ataman, geçen sezon Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonluğuna taşıyarak Yunan basketbolunda efsaneleşmişti. Ancak bu sezon Final Four'u kaçırmak, üstelik turnuvanın kendi evlerinde oynanacak olmasına rağmen elenmek, Ataman için telafi edilmesi güç bir hayal kırıklığı olarak tarihe geçti. Yönetimin sabırsızlığı ve taraftarın hayal kırıklığı bir araya gelince Ataman'ın koltuğu hızla sarsıldı.

TAZMİNAT ENGEL: 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Ayrılığın önündeki tek somut engel ise mali konular olduğu aktarıldı. Ergin Ataman'ın 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunması nedeniyle deneyimli teknik direktörün tazminatından vazgeçmek istemediği ileri sürüldü. Ataman'ın hukuki haklarını sonuna kadar kullanmak isteyeceği belirtilirken Panathinaikos yönetiminin de bu süreci uzatmadan noktalamak istediği vurgulandı.

Valencia Basket serisinin beşinci maçının ardından yaşanan basın toplantısı krizi, Ataman ile kulüp arasındaki gerginliğin kamuoyuna yansıyan ilk somut işaretiydi. Bir gazetecinin Ocak ayındaki "Ligi ya da EuroLeague'i kazanamazsak ayrılırım" sözü üzerine soruyu yanıtsız bırakan Ataman, "Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın" diyerek salonu terk etmişti.

ATİNA'DAKİ FINAL FOUR BAŞARISIZLIĞI SONUNU GETİRDİ

Panathinaikos'un elendiği dörtlü final, 22-24 Mayıs tarihleri arasında kulübün kendi sahasında oynanacak. Tarihinde ilk kez Final Four'a kalan Valencia Basket, Real Madrid ile yarı finalde karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Fenerbahçe Beko, Olympiacos'a karşı final bileti için mücadele verecek. Kendi sahnesinde seyirci kalan Panathinaikos ve Ataman için bu tablo, acı bir veda tablosu olarak tarihe geçti.