A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sırbistan'a karşı oynanan yarı final maçının ardından hem takımını övdü hem de maçın kritik anındaki hakem kararına sert tepki gösterdi.

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu. Mücadelenin ardından ergin Ataman çileden çıktı.

GENÇ OYUNCULARA ÖVGÜ

Ataman açıklamasında önce takımının sergilediği mücadeleyi takdirle karşıladı. Türkiye'nin sadece 24 saat önce turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı yendiğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Çocukları kutlamak lazım. Müthiş bir mücadele ortaya koyuyorlar" dedi. Yarı finale ulaşmanın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Ataman, son saniyeye kadar final mücadelesi veren oyuncularının tamamını tebrik etti.

KRİTİK KARARA SERT TEPKİ

Ataman'ın en sert çıkışı maçın kaderini etkileyebilecek bir hakem kararına yönelik oldu. Karşılaşmanın bitimine 50 saniye kala çalınan hücum faulüne itiraz ettiğini açıkça belirten başantrenör, "Bana göre çok ağır bir karardı" ifadelerini kullandı. Bu kararın maçın gidişatında belirleyici rol oynadığı değerlendiriliyor.

ZORLU TURNUVA TAKVİMİ

Ataman'ın bir diğer vurgusu ise milli takımın maruz kaldığı yoğun maç programına yönelikti. Kısa aralıklarla üst üste çok zorlu rakiplerle karşılaşan genç kadronun bu performansı spor camiasında alkış topladı.