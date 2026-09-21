Erdoğan'dan Cedi Osman'a teklif: Seni bizim takıma alırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde Türkevi'ni ziyaret etti.

ERDOĞAN CEDİ OSMAN İLE BULUŞTU

Erdoğan, burada Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Basketbola olan ilgisiyle bilinen Erdoğan, Cedi Osman ile sohbeti sırasında milli oyuncuyu maç yapmaya davet etti.

Takımların oluşturulması üzerinden espri yapan Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başkan Vekili Ömer Onan'a da göndermede bulundu.

TRANSFER TEKLİFİ YAPTI: SENİ BİZİM TAKIMA ALIRIZ

Erdoğan, Cedi Osman'a, "Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ömer Onan'ı da bazen karşıya veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Cedi Osman'ın bu sohbeti sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kez izlendi.