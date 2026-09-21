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Halk TV Spor Erdoğan'dan Cedi Osman'a teklif: Seni bizim takıma alırız

Erdoğan'dan Cedi Osman'a teklif: Seni bizim takıma alırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli basketbolcu Cedi Osman ile yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Erdoğan'dan Cedi Osman'a teklif: Seni bizim takıma alırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde Türkevi'ni ziyaret etti.

ERDOĞAN CEDİ OSMAN İLE BULUŞTU

Erdoğan, burada Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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Basketbola olan ilgisiyle bilinen Erdoğan, Cedi Osman ile sohbeti sırasında milli oyuncuyu maç yapmaya davet etti.

Takımların oluşturulması üzerinden espri yapan Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başkan Vekili Ömer Onan'a da göndermede bulundu.

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Erdoğan, Cedi Osman'a, "Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ömer Onan'ı da bazen karşıya veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Cedi Osman'ın bu sohbeti sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kez izlendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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