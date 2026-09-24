Enes Çelik 5 milyon lira verip başlattı

Türk futbolunun köklü çınarlarından Bursaspor, eski şanlı günlerine borçsuz ve güçlü bir şekilde dönebilmek adına şehrin en büyük dayanışma hareketini resmen başlattı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yeşil-beyazlı camiaya ve Bursa’nın tüm dinamiklerine seslenen Kulüp Başkanı Enes Çelik, Süper Lig ve Avrupa hedefiyle hazırlanan Valilik onaylı "Yanındayım" kampanyasını duyurdu.

Kampanyanın ilk meşalesini kendisi yakarak kulüp hesabına 5 milyon lira yatıran Başkan Çelik, ligler başlayana kadar geçecek iki haftalık süreçte iş dünyasından ve taraftarlardan çok güçlü bir katılım beklediklerini vurguladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Süper Lig ve Avrupa için tarihi bir kampanya başlattıklarını Bursasporlu taraftarlara duyurdu, ''Bugünden itibaren başlayacak olan yanındayım kampanyamızı Bursaspor Başkanı olarak, Valilik onaylı bağış hesabımıza 5 milyon bağış yaparak başlatıyorum''diyerek kampanyaya kendisi de dahil oldu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından tüm şehre seslenerek şunları söyledi;

''Son iki yıldır omuz omuza vererek bu büyük camianın külleriden nasıl doğduğunu tüm Türkiye’ye gösterdik.

Ancak biz sadece bugünü kazanmakla yetinemeyiz. Önümüzdeki sene layık olduğumuz Süper Lig’e borçsuz olarak dönmek hemen ardından da o şanlı yeşil beyazlı bayrağımızı gururla Avrupa’da dalgalandırmak için şehrimizin en büyük dayanışma hareketini iş insanlarımızla birlikte başlatıyoruz.

Ve bir kez daha Bursaspor’un yanındayım diyoruz. Bu kampanya, atölyesinde, fabrikasında Bursa için değer üreten sanayicimizin, mahallesinde Bursaspor sevgisini yaşatan esnafımızın, Süper Lig ve Avrupa hayaliyle kalbi çarpan her bir yeşil beyaz sevdalının ortak duruşudur. Günün sonunda bu armada, hepimizin emeği, bu yürüyüşte hepimizin izi var.

Şehrimizin tüm dinamiklerini, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını ve büyük Bursaspor taraftarını bu tarihi dayanışmaya davet ediyorum.''

5 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Bursaspor Başkanı Enes Çelik sözlerine şu şekilde devam etti. ''Bugünden itibaren başlayacak olan yanındayım kampanyamızı Bursaspor Başkanı olarak, Valilik onaylı bağış hesabımıza 5 milyon lira bağış yaparak başlatıyorum.

Ligler başlayana kadar geçecek iki haftalık süreçte yoğun mesai harcayacığımızı belirtiyor, yarından itibaren şehrimizin iş dünyasından güçlü bir katılım belediğimi de ifade ediyorum.

Şimdiden kampanyamıza yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Haydi büyük Bursaspor için el ele…''

Ayrıca Bursaspor resmi sosyal medya hesaplarından da bağış için paylaşımda bulunarak taraftarlarından destek istedi.