Halk TV Spor En yakın rakibini satın aldı: İlk galibiyetini 5 golle elde etti

En yakın rakibini satın aldı: İlk galibiyetini 5 golle elde etti Tire 2021 FK'nın haklarını satın alarak TFF 3. Lig'e katılan Gaziemir Spor, Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 mağlup ederek moral buldu.