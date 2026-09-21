En yakın rakibini satın aldı: İlk galibiyetini 5 golle elde etti
Tire 2021 FK'nın haklarını satın alarak TFF 3. Lig'e katılan Gaziemir Spor, Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 mağlup ederek moral buldu.
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İzmir'deki en yakın rakiplerinden Tire 2021 FK'nın haklarını satın alarak TFF 3. Lig'e katılmaya hak kazanan Gaziemir Spor, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
İlk 2 maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'a 3-0, Söke 1970'e 2-0 (D) yenilerek sezona hayal kırıklığıyla başlayan Gaziemir Spor, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 mağlup ederek moral buldu.
KUPADAN SONRA LİGDE DE GALİP GELDİLER
Hafta içinde kupada Bucaspor 1928'i 4-0 dize getirerek tur atladıktan sonra ligdeki Denizli engelini de farklı skorla aşan İzmir temsilcisi, son 2 resmi maçında kalesini gole kapatıp 9 kez rakip fileleri sarstı.
SIRADAKİ RAKİP KARŞIYAKA
Gaziemir Spor, 3 puanı maçtan sonra taraftarıyla kutladı. Ligdeki ilk yılında ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, bu hafta Karşıyaka'ya konuk olacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi