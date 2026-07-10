En son Fenerbahçe maçında oynamıştı: 2 Lig'e imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli 10 numara Emre Akbaba'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan kırmızı-siyahlılar, deneyimli milli futbolcuyla önemli bir takviye yaptı.

GALATASARAY VE MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Kariyerinde Alanyaspor'la büyük bir çıkış yakalayan Akbaba, ardından Galatasaray, Adana Demirspor ve Eyüpspor formalarını giydi. Bu süreçte 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu, A Milli Takım'da çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti. Emre son olarak geçen sezonun son haftasındaki Fenerbahçe Eyüpspor maçında forma giymişti.

KARAGÜMRÜK'TEN HOŞGELDİN MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada Akbaba'ya sıcak bir hoş geldin mesajı iletilirken şampiyonluk yolunda kendisinden büyük katkı beklendiği vurgulandı.

Paylaşımda "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Emre Akbaba ile anlaşma sağladı. Kariyerinde Alanyaspor ile büyük bir çıkış yakalayan, sonrasında Galatasaray, Adana Demirspor ve Eyüpspor formaları giyen oyuncumuz 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. A Milli Futbol Takımımız ile 7 maça çıkan Emre Akbaba 3 gol kaydetti. Önemli bir kariyere sahip olan Emre Akbaba’ya ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi