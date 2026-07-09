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Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu.
Emre Mor, sözleşmesi tamamlanınca sarı lacivertli takımdan ayrılmıştı.

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Danimarka doğumlu olan 28 yaşındaki futbolcu bir süredir Hollanda'nın NEC NHijmegeen takımı ile antrenmanlara çıkıyordu.

GÖZE GİRDİ, SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Emre Mor'un NEC NHijmegeen teknik heyeti tarafından beğenildiği belirtildi.
Danimarka basınında çıkan habere göre Hollanda takımının teknik direktörü Dick Schreuder, transfere onay verdi.
Bunun üzerine NEC Nijmegeen kulübü yöneticilerinin Emre Mor'a 2 yıllık sözleşme önerdikleri öğrenildi.
Bu teklifi kabul eden Emre Mor'un kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı da haberde yer aldı.
Emre Mor, Türkiye'de Galatasaray, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor takımlarında oynadı. Ancak bu kulüplerde başarılı olamayan Emre Mor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra da Türkiye'den ayrıldı.
Emre Mor, artık Hollanda Ligi'nde boy gösterecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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