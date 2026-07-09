Emre Belözoğlu'ndan Hacıosmanoğlu ve Aziz Yıldırım iddiası

Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kafa Sports Youtube kanalına konuk oldu. Belözoğlu burada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim'e yönelik sözlerine değinen Emre Belözoğlu, eski hocasına destek çıktı.

"3 KİŞİ VARSA BİR TANESİ FATİH TERİM'DİR"

Hacıosmanoğlu'nun cevabının çok sert olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Bu kadar yüksek viteste bir cevap verilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ama Fatih Hoca da eleştirebilir. Bu arada Fatih Hoca da her konuyla alakalı bence futbol konusunda bu ülkede yorum yapabilecek üç kişi varsa bir tanesi Fatih Terim'dir" dedi.

"AZİZ YILDIRIM'IN İŞİ KOLAY DEĞİL"

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı olmasıyla ilgili de konuşan Emre Belözoğlu şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Emre Belözoğlu konuşmasında "Tabii kader birlikteliği yaptık. Yani her sene zaten tek hedefi var Fenerbahçe'nin. Yani Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bunlar büyük takımlar. Yani bugün Fenerbahçe ne yazık ki sabrını kaybetti camia olarak. Yani bugün yöneticiler bile her röportajlarında bu sene biz şampiyon olacağız hani demesine gerek yok ama diyorlar. Yani zaten Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olamaz. Bugün gelinen noktada o sabrı kaybettiği için de işi kolay değil. Yani hem Aziz başkanın hem gelen teknik adamın işi kolay değil" diye konuştu.