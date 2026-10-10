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Emre Belözoğlu bu durumu ilk kez yaşadı

Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig’deki ilk yenilgisini alırken ligde namağlup takım kalmadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Emre Belözoğlu bu durumu ilk kez yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 kaybeden Kasımpaşa, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, bu sonuçla namağlup unvanını kaybederken ligde yenilgi yüzü görmeyen takım da kalmadı.

NAMAĞLUP SERİSİ SONA ERDİ

Trendyol Süper Lig’de ilk 6 haftayı yenilgi yaşamadan tamamlayan Kasımpaşa, Galatasaray deplasmanında istediği sonucu alamadı. Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden lacivert-beyazlılar, RAMS Park’ta oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

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Bu sonuçla birlikte Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, sezonun 7. maçında ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Namağlup unvanını da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig’de bu sezon henüz yenilgi almayan takım kalmamasına neden oldu.

KASIMPAŞA TARİHİNE GEÇEN GOL

Galatasaray karşılaşmasında Kasımpaşa adına bir başka önemli gelişme de yaşandı. Lacivert-beyazlı ekibin Süper Lig tarihindeki 1000. golünü Jesurun Rak-Sakyi kaydetti.

Galatasaray maçı öncesinde Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde 792 karşılaşmaya çıkan Kasımpaşa, bu mücadelelerde rakip fileleri 999 kez havalandırmıştı. Karşılaşmanın 68. dakikasında skoru 1-1’e getiren Rak-Sakyi, kulüp tarihinin 1000. golünü atarak adını Kasımpaşa tarihine yazdırdı.

Ancak bu tarihi gol, lacivert-beyazlı ekibin puan almasına yetmedi. Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetiyle Kasımpaşa’nın yenilmezlik serisi sona erdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Emre Belözoğlu Kasımpaşa Galatasaray
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