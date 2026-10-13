Emery'den Fenerbahçe açıklaması: Büyük bir kulüp

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, sarı-lacivertli ekibe saygı duyduklarını belirtirken Villa Park'ta galibiyet almanın kendileri için önemine dikkat çekti.

"ÇALIŞIYORUZ AMA YETERLİ DEĞİL"

"Gerçekçi bir durumun içerisindeyiz. Çalışıyoruz ancak yaptıklarımız henüz yeterli değil. Takımla birçok toplantı yapıyor, videolar üzerinden analizler gerçekleştiriyor ve antrenmanlar yapıyoruz. Her maçta gelişim göstermeye çalışıyoruz."

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Villa Park'ta henüz galibiyet alamadık. Bunu başarmak bizim için çok önemli. Yarın gelişim göstermek adına bir fırsatımız var. Oyuncuların kendilerine güvenmeleri çok önemli. Villa Park bizim için çok özel bir yer. Burası, taraftarlarımızla birlikte kalemiz."

"BİZİM İÇİN ENERJİ OLACAK"

"Aston Villa'nın 1982'de Avrupa'nın zirvesine çıktığını ve iki yıl önce burada nasıl mücadele ettiğimizi kendimize hatırlatıyoruz. Bunları oyuncularımla da paylaşıyorum. Villa Park, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyle dolacak. Bir tribünün kapalı olması nedeniyle daha az taraftarımız olacak ancak bu bir bahane değil. Alışık olduğumuz taraftar sayısı olmadan da mücadele etmeliyiz. Yapmamız gereken bu."

SAKATLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"Bazı oyuncularımızla ilgili olumsuz durumlar var. Sakatlıklar nedeniyle çözüm üretmeye çalışıyoruz. Maatsen yarın forma giyemeyecek. Goretzka kadroda olacak ancak ağrıları nedeniyle yarın oynayamayacak. Hafta sonu forma giyebilir.

Onana bizimle antrenmanlara başladı ancak Şampiyonlar Ligi'nde henüz oynayamadı. Madjo da antrenmanlara başladı. Umarım yarın olmasa bile cumartesi günü oynamaya başlayabilir.

Sakatlıklar devam ediyor. Bazı oyuncularımız sakatlanırken bazıları iyileşiyor."

NICOLAS JACKSON YANITI

"Nicolas Jackson'ın bizimle birlikteyken nasıl hareket etmesi gerektiğini, gücünü, hızını ve becerilerini anlaması gerekiyor. Kendini güçlü hissettiği pozisyonları bize gösterdi. İstediğimiz yönde gelişim gösteriyor. Bazı taktiklerimize ve oyun anlayışımıza uyum sağlaması gerekiyor."

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"

"Fenerbahçe büyük bir kulüp ve çok köklü bir tarihe sahip. Geçmişte İstanbul'da oynadık ve oldukça zor bir maç geçirdik. Bu kez kendi sahamızdayız. Fenerbahçe'nin kadrosu değişti ve yeni bir teknik direktörleri var. Oyunlarını analiz ediyoruz.

Kendi sahalarında Roma ile oynadılar. Roma da çok iyi bir takım. Daha önce Lyon'u yendiler. İyi oyunculara ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Avrupa'da iyi performans gösteriyorlar."

"FANTASTİK OYUNCULAR"

"Asensio, Guendouzi ve Greenwood fantastik oyuncular. Kalecileri Ederson da harika. Çok yüksek bir kaliteye sahipler. Avrupa'da rekabet edebilmek açısından oldukça iyiler. Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyoruz."

"AVRUPA ÇOK FARKLI"

"Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar yalnızca bir maç oynadık ve kazandık. Yarın bir maçımız daha var. Premier Lig ise çok zor bir arena. Dünyanın en zor liglerinden biri. Şu anda bu konuda konuşmak doğru değil ancak cumartesi günü çok zorlu bir maç oynadık. Avrupa arenası ise çok farklı. Premier Lig'de üst sıralarda kalabilmek son derece zor."

"HEDEFLERİMİZ AYNI"

"İki yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de yer aldık. Bu inanılmaz bir başarıydı ve hedefimiz hâlâ aynı. İlk 8'e girebilmek için 5-6 maç kazanmak gerekiyor. Club Brugge karşısında kazandık. Şimdi Fenerbahçe ile yeni bir mücadeleye çıkacağız. Gelişim gösteriyoruz ve kazanmayı umuyoruz.

Fenerbahçe üzerinde de büyük beklentiler var. Deneyimli oyunculara sahipler ve kulüp olarak da büyük bir tecrübeleri var. Şu anda liglerinde dördüncü sıradalar ve Galatasaray ile Beşiktaş gibi takımlarla rekabet ediyorlar."

"METOTLARIM HİÇ DEĞİŞMEDİ"

"Burada çalışmaya ilk başladığımda da metotlarım aynıydı, hiçbir zaman değişmedi. Toplantılar, videolar ve antrenmanlar yapıyoruz. Her şeyi detaylı şekilde analiz ediyoruz. Oyuncularım da metotlarıma çok iyi adapte oldu."