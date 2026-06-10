Elazığspor'un 24 yaşındaki oyuncusu veda etti

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor altyapısının yetiştirdiği isimlerden İzzet Topatar, geçen sezon 3. Lig'de forma giydiği Yalova Futbol Kulübü ile sözleşme süresinin dolmasıyla yollarını ayırdı.

HERKESTEN HELALLİK İSTEDİ

Uzun yıllar Elazığspor için ter döken Topatar, ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu:

Formasını terlettiğim Yalova Futbol Kulübü ile olan sözleşmem sona ermiştir. Görev yaptığım süre boyunca desteklerini esirgemeyen yönetim kuruluna, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve bizi hiçbir maçta yalnız bırakmayan büyük Yalova FK taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin.

YENİ KULÜBÜ BELLİ OLACAK

Kariyerinin bundan sonraki durağını henüz açıklamayan Topatar'ın yeni kulübünü önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. Genç oyuncunun Süper Lig kulüpleriyle görüşmede olduğu ifade edildi.