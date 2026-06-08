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Efes'te taşlar yerinden oynuyor

Anadolu Efes, play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenerek sezonunu tamamladı. Mağlubiyetin ardından Başantrenör Pablo Laso ile yolların ayrılacağı ve yerine Luca Banchi'nin getirileceği iddia edildi.

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Efes'te taşlar yerinden oynuyor

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya uzatmalar sonucunda 93-102 yenildi. Bu sonuçla birlikte mavi-beyazlıların sezon serüveni yarı finalde noktalandı.

LASO'NUN KOLTUĞU SALLANIYOR

Mağlubiyetin hemen ardından kulüs kulislerinden sürpriz bir iddia yükseldi. BasketNews'in haberine göre Anadolu Efes yönetimi, Başantrenör Pablo Laso ile yolları ayırmayı ve teknik direktörlük görevine Luca Banchi'yi getirmeyi planlıyor.

GERİ DÖNÜYOR

İspanyol çalıştırıcı Laso, Aralık ayında görevden alınan Igor Kokoskov'un yerine Efes'in başına geçmişti. Ancak kısa görev dönemi beklentilerin uzağında kaldı. Laso yönetiminde Efes, EuroLeague'de 19. sıraya geriledi; iç sahada da yarı finalin ötesine geçemedi.

Banchi'nin dönüşüne ilişkin kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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