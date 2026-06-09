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Efes veda etti

Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Saben Lee'ye veda etti. Yıldız isim Lacivertli Beyazlı formayla tam 22 maçta parkeye çıktı.

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Efes veda etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN DE YAYINLANDI

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sezon içerisinde takımımıza katılan Saben Lee ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Veda, Anadolu Efes'in resmi internet sitesinden de yayınlandı.

Efes veda etti - Resim : 1

Saben Lee, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15,45 sayı, 3,14 ribaunt ve 5,27 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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