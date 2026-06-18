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Efecan Karaca veda etti

Efecan Karaca, 13 yıldır formasını giydiği Alanyaspor'a veda etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Efecan Karaca veda etti

Alanyaspor'da 13 yıl forma giyen Efecan Karaca ile yollar ayrıldı.
36 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübe veda etti.

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Alanyaspor'a 2013'te Kartalspor'dan transfer edilen Efecan Karaca, turuncu yeşilli formaylaı 434 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 38 gol atarken, 67 asist yaptı.

"FUTBOLA OLAN AŞKIM DEVAM EDİYOR"

Efecan Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"13 yıl...
Bir futbolcunun kariyerinde sadece bir sayı değil; bir ömür, bir aidiyet, sayısız anı demek.

Efecan Karaca veda etti - Resim : 2
Bugün Alanyaspor ile yollarımız ayrılıyor. Bu süreçte bana güvenen Başkanıma, önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her koşulda yanımızda olan büyük Alanyaspor taraftarına gönülden teşekkür ederim.
Yıllar geçer, maçlar unutulur, insanlar değişir... Ama insan, ömrünün en güzel yıllarını verdiği yeri hiçbir zaman unutmaz.
Bu bir veda olsa da futbola olan aşkım, heyecanım ve inancım ilk günkü gibi devam ediyor. Kendimi hâlâ sahada, rekabetin içinde ve yeni hedeflerin peşinde görüyorum. Kariyerimin yeni bölümüne, yeni hedefler ve yeni heyecanlarla adım atmaya hazırım.
Hoşça kal Alanyaspor."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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