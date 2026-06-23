Süper Lig ekibi Başakşehir, eski futbolcusu Edin Visca'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Çünkü herkes bir gün evine döner. Yuvana hoş geldin Edin!'' ifadeleri yer aldı.

''EVİNE HOŞ GELDİN EVLAT''

Başakşehir'in açıklamasının devamında, ''Kulübümüz, Edin Vişça ile anlaşma sağladı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Vişça, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2011'de başlayan hikâyemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Vişça yeniden Başakşehir ailesine katıldı. Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için...'' denildi.

11 YIL FORMA GİYMİŞTİ

2011 yılında Başakşehir'e imza atan Edin Visca, 11 yıl turuncu-lacivertli formayı terlettikten sonra 2022 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da 129 maçta forma giyen Edin Visca, 21 kez gol atarken, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Başakşehir'de ise 397 maçta oynayan tecrübeli futbolcu, 110 gol atarken 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de zafere ulaşmıştı.