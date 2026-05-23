Edin Visca ve Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Trabzonspor'da 2 ayrılık gerçekleşti.

Trabzonspor, Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'ye veda etti.

Nwakaeme veda videosunda, ''Trabzonspor oyuncusu olmasam bile ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım'' dedi.

İki farklı dönemde Trabzonspor forması giyen Nwakaeme, toplam 193 maça çıkarken 50 gol attı.

Trabzonspor'da Edin Visca da kulübe veda etti.

Tecrübeli futbolcu paylaşımında, ''Hem üzgünlük hem mutluluk hissediyorum 5 yıl boyunca neler neler yaşadık burada hep beraber. Öncelikle harika bir yıl geçirdik. Şampiyonluğumuz. O maçları stattaki atmosferi, kafamdaki o anları hala hatırlıyorum. Üzgünüm ama diğer taraftan çok mutluyum bunu Trabzonspor'da insanlarla yaşadığım için. İyi ki geldim Trabzonspor'a. Çocuklarım büyüyünce her şeyi tek tek anlatacağım. Üç zor ameliyat geçirdim burda ama burası çalışanlar ve yöneticiler ve herkes benim yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi ki geldim çok teşekkür ediyorum herkese. Bu kadar zor bir veda olacağını düşünmemiştim. Nasip olursa bir gün tekrar karşılaşacağız'' ifadelerini kullandı.