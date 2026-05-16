Edin Dzeko'dan olay Fenerbahçe itirafı: Maça neden çıkmadığını açıkladı

Geçtiğimiz sezonun sonunda Fenerbahçe’ye veda eden Edin Dzeko, ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

“BENİ TAKIMDA TUTABİLİRDİ”

HT Spor’da yer alan habere göre Edin Dzeko ayrılık süreciyle ilgili “Fenerbahçe beni takımda tutabilirdi. Kulüp bunu tercih etmedi, sebeplerini gerçekten bilmiyorum. Dusan ile beraber iki harika yıl geçirdik. Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Biz de son maçta oynamak istemedik” dedi.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİ”

Olay olan veda fotoğrafını da değerlendiren Edin Dzeko, “Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik. Kulüple birlikte bu kararı aldık. Takımla birlikte son bir yemeğimiz vardı. Herkes bu fotoğrafın arkasında neler olduğunu konuştu. Ama bu bizim için önemli değildi. Önemli olan bütün takımın orada olmasıydı. Bu da bizim adımıza en güzel olanıydı" sözlerini sarf etti.

99 MAÇTA 46 GOL VE 18 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe’de 2 sezon forma giyen Edin Dzeko, 99 maça çıktı Boşnak futbolcu, 46 gol ve 18 asist kaydetti.