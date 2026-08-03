Edin Dzeko imzayı attı: 40 yaşında dikkat çeken anlaşma

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Edin Dzeko 40 yaşında yeni sözleşmeyi imzaladı.

Alman temsilcisi Schalke, geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve sözleşmesi biten Edin Dzeko'yla yeniden masaya oturdu.

Bundesliga temsilcisi, 40 yaşındaki Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

"MUTLUYUM" DEDİ İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dzeko, imza sonrası, "Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların desteğini hissettim. Bundesliga'ya yükselmek, kariyerimin en önemli anlarından biri oldu. İnanılmaz bir deneyimdi. Futbol, hayatım boyunca beni mutlu ve bana ilham verdi. Hala hırslıyım ve Bundesliga'da da takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA 6 GOL

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katıldı. Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı verdi.