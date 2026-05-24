Ederson: Veda etmeye geldim

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı ağırladı.

Manchester City, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti ve sezonu 78 puanla 2. sırada tamamladı.

Ev sahibinin tek golünü 23. dakikada Semenyo atarken, Aston Villa'nın golleri 47. ve 62. dakikalarda Watkins kaydetti.

EDERSON ONURLANDIRILDI

Fenerbahçe'de forma giyen Manchester City'nin eski kalecisi Ederson, teknik direktör Pep Guardiola, futbolcular Bernardo Silva ve John Stones gibi isimlerin veda ettiği maçta Manchester City'e veda etti ve İngiliz ekibi tarafından onurlandırıldı.

Ayrıca Galatasaray'ın oyuncusu İlkay Gündoğan da kulüp tarafından onurlandırıldı.

''VEDA ETMEYE GELDİM''

Guardiola'dan plaket alan Brezilyalı file bekçisi, "Buraya geri dönmek güzel. Oyuncuları, teknik ekibi ve stadyumu yeniden görmek harika. Guardiola ve takım arkadaşlarıma veda etmeye geldim. Bu hikayenin bir parçası olduğum için mutluyum. Beni kabul ettiği için kulübe teşekkür ederim." dedi.

Fenerbahçe'nin geçen sene Manchester City'den transfer ettiği Ederson, sarı-lacivertlilerde 36 maçta görev yaptı ve 13 maçta kalesini gole kapatırken 35 gol yedi.