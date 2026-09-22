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Halk TV Spor Ederson Brezilya Milli Takımını şaşırtacak bir karara imza attı

Ederson Brezilya Milli Takımını şaşırtacak bir karara imza attı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Brezilyalı kalecisi Ederson, milli ara başlar başlamaz futbol dünyasını sallayan sürpriz bir hamleye imza attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ederson Brezilya Milli Takımını şaşırtacak bir karara imza attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisin Ederson, milli aranın başlamasıyla birlikte futbol dünyasını sarstı.

Tecrübeli file bekçisi, Brezilya Milli Takımı'ndan affını isteyerek kadrodan çıkarılmasını talep etti.

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de milli ara hareketliliği yaşanırken, kaleci Ederson'dan beklenmedik bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin başarılı eldiveni, Sambacılar'ın önümüzdeki günlerde oynayacağı kritik maçlar öncesinde teknik heyetle görüşerek izin istedi.

AVUSTRALYA VE HİNDİSTAN MAÇLARINDA YOK

A Spor'un aktardığı bilgilere göre Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ve Hindistan ile karşı karşıya geleceği mücadelelerin aday kadrosuna dahil edilmemeyi talep etti.
Deneyimli kalecinin bu sürpriz isteği, ülkesinde ve Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, iznin gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ; SAMANDIRADA YATIP KALKIYOR

Milli takım davetini geri çeviren Ederson, bu süreci dinlenerek geçirmek yerine İstanbul'da kalmayı tercih etti. Fenerbahçe'de milli ara nedeniyle takıma verilen izin biter bitmez başarılı kalecinin tesislere kapanacağı öğrenildi.
Sambacı eldiven, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig ve Avrupa hedeflerine tamamen odaklanmak adına çalışmalarına kesintisiz olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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