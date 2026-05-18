Eda Erdem'in yerine İlkin Aydın

Filenin Sultanları'nda kadroya alınmayan Eda Erdem'in yerine kaptanlığa İlkin Aydın getirildi.

A Milli Takım'ın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. Kadroya milli takımın şimdiye kadar kaptanlığını yapan Eda Erdem alınmadı.

Filenin Sultanları’nın 30 kişilik kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

YENİ KAPTAN İLKİN AYDIN

Eda Erdem'in kadroya alınmamasının ardından yeni kaptanın kim olacağı da belli oldu.
Milli takımın kaptanlığına İlkin Aydın getirildi.

İlkin Aydın, İtalya'daki hazırlık turnuvasında ve Milletler Ligi'nde kaptan olarak sahaya çıkacak.
İlkin, Galatasaray'ın da takım kaptanı.

