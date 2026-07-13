Eda Erdem'in milli takıma neden alınmadığı belli oldu: Üstündağ açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Kanada ile eşleşmesiyle Eda Erdem ile Ebrar Karakurt'un milli takım kadrosunda neden yer almadıklarını açıkladı.

Üstündağ, Beinsports'ta soruları yanıtlarken, şu ifadeleri kullandı:

"(Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi finallerinde Giovanni Guidetti'nin takımı Kanada ile eşleşmesi) Tabii Guidetti uzun yıllar Türkiye'de, 5 yıl da milli takımda görev yaptı, bizde de emeği oldu. Şu anda da 2 yıldır Kanada'nın başında. Kanada geçen sezon çok başarısız bir süreç geçirdi ama bu yıl çok başarılı bir süreç geçiriyor. Tarihinde ilk kez Kanada Milli Takımı çeyrek finale kaldı. Rakibimiz de kanada. Tabii bizim takımda oynayan oyuncuların hemen hemen hepsiyle gerek milli takımda gerek kendi kulübü Vakıfbankta çalıştı. Oyuncularımızı çok yakından tanıyor. Bu, Kanada açısından avantaj sayılacak.

Ama bu tür avantajlar bizi hedefimizden yıldırmaz. Bizim hedefimiz burada çeyrek finali geçip yarı final ve final oynamaktır. Tatlı, rekabetli güzel bir maç olacağını düşünüyorum.

Hak edenin kazanacağını ama tabii ki burada kazanan takım da Türkiye olacaktır diyorum. Kürsüde, hedefte yer alma hesaplarımız var. Dolayısıyla da Çin'de oynanacak bu müsabakada Kanada'yı yenmek istiyoruz.

Tabii bu arada hocayla çalışan, hocanın sistemini de rakip takıma vereceği taktikleri de bizim oyuncularımız biliyor. Oyuncular için avantaj, antrenörü için Kanada takımına bir avantaj diye düşünebiliriz.

Ama neticede sahadaki mücadeleye bakacağız. Biz sahadan galip gelen, çeyrek finalde değil yarı finali ve finali oynayan takım olmak istiyoruz. Bu sürdürülebilir başarıyı da devam ettirmek istiyoruz."

"EDA ERDEM 25 YIL TATİL YAPMADI"

"2 yıldır Milletler Ligi'nde kaptan Eda yok. 25 yıldır aralıksız, hiç tatil yapmadı. "Artık tatil yapabilir miyim?" dedi, koç ve biz de bunu uygun gördük.



Ama maalesef ki tatil için izin verdik tatilini herkesten az yapıyor. Akdeniz Oyunları ile ilgili çalışan A2 takımımızla Eda da çalışmalarına devam ediyor.

Çok ideal, mükemmel, çok örnek bir kaptan, Türk voleybolunun ihtiyacı olan bir kaptan. Milletler Ligi'nde görev alamadı, finalde de alamayacak.

Ama Avrupa Şampiyonası ev sahipliğinde kadroda yer alacak."

EBRAR KARAKURT'UN DURUMU

"Ebrar'ın Milletler Ligi'nde dönme ihtimali yok, Derya'nın da yok. Derya da 2 gün önce çalışmalara başladı.

Ebrar'ın sakatlığı 4-6 hafta, devam ediyor. Biliyorsunuz, 6 hafta dediğiniz 1.5 ay, 2 aya yakın bir sakatlık. Oradan tekrar takımla toparlaması, dönmesi...

Bizim sınavımız Avrupa Şampiyonası çok önemli. Burada takım bir ritim yakaladı. Tahmin ediyorum teknik kadro buna karar verir ama sakatlık durumu ile ilgili de Avrupa Şampiyonası'ndan önce takımda yer alamayacak Ebrar."