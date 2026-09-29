Eczacıbaşı'nın 60. yılında büyük sırrı ortaya çıktı: Ebrar "Olmaz" dedi, Antropova çok etkilendi

Türk voleybolunun köklü temsilcilerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 60'ıncı yılını spor dünyasını buluşturan özel bir törenle kutladı. Kulübün yarım asrı aşan yolculuğuna emek verenlerin buluştuğu kutlamada, Eczacıbaşı Peron İstanbul ekibinin yeni sezon açılışı da resmen yapıldı.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen turuncu-beyazlı ekipte, yeni transfer Ekaterina Antropova ile milli yıldız Ebrar Karakurt merak edilen soruları yanıtladı. Halk TV'ye konuşan iki başarılı sporcu, tartışmalara son noktayı koydu.

12 BİNDEN FAZLA SPORCU YETİŞTİRDİ

Kurulduğu 1966 yılından bu yana branş fark etmeksizin Türk sporuna hizmet veren kulüp, bugüne kadar 12 binden fazla lisanslı sporcu yetiştirdi. Kadın sporuna sunduğu katkılarla 2018 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ödülüne layık görülen Eczacıbaşı, dünyada bu unvanı kazanan ilk kulüp oldu.

Kulübün sosyal misyonuna dikkat çeken Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Gelecek nesillere örnek olmayı hedeflediklerini belirten Faruk Eczacıbaşı, "Kadın voleyboluna devam etme kararımızın temelinde, kendimize biçtiğimiz bir misyon vardı. Türk kızlarına ve genç kadınlara rol model olacak sporcular yetiştirmeyi hedefledik ve bu konuda önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada, takımların, oyuncuların, teknik ekiplerin ve federasyonun katkısıyla birbirini besleyen güçlü bir ekosistem oluştu. Hep birlikte ortaya koyduğumuz bu yapının, dünyaya örnek olabilecek bir modele dönüştüğüne inanıyorum. Eczacıbaşı olarak bu ekosistemin oluşmasına katkı sunabilmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kadın voleyboluna yönelik bu misyonu sürdürmek ve Türk sporuna değer katmaya devam etmek bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Yeni sezondaki hedeflere de değinen kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, sahada büyük bir mücadele sergileyeceklerini ifade etti. Takımın kalitesine güvendiğini aktaran Eczacıbaşı, "Burada gördüğünüz ekip, 60 yıllık bir spor kültürünün ve birikiminin temsilcisi. Yeni sezonda elbette hedefimiz şampiyonluk. Türkiye’de mücadele etmenin kolay olmadığının farkındayız ancak tüm ümidimiz ve hedefimiz şampiyon olmak. Bu sporcuların her birinin Türkiye’deki gençler için birer rol model olacağına inanıyorum. Kulübümüzün değerlerini sahada en iyi şekilde temsil edeceklerine ve hep birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"SİZ ÇORBANIN TA KENDİSİSİNİZ"

Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun dünyada zirveye yerleştiğini vurguladı. Kulüplerin başarının temel taşı olduğunu belirten Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı ailesine Türk sporuna sunduğu katkılardan dolayı özel bir teşekkür plaketi sundu.

Faruk Eczacıbaşı'nın sözlerine salonda karşılık veren federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun ulaştığı seviyeyi özetledi. Eczacıbaşı'nın rolünü öven Üstündağ, "Türk voleybolu tarihi günler yaşıyor. Türk voleybolu dünyada da Avrupa’da da bir numara. Kurumsallığıyla, ekonomisiyle, tesisleşmesiyle ve her şeyden önemlisi kulüpleriyle bir arada olmasıyla dünyaya örnek gösterilen bir federasyon ve ülkeyiz. Bu benim değil, bizim, hepimizin başarısı. Faruk Eczacıbaşı’nın ‘Çorbada tuzumuz varsa ne mutlu’ sözüne cevap vermek istiyorum. Siz çorbanın ta kendisisiniz. Tuzu da sizsiniz, suyu da sizsiniz, unu da sizsiniz. Bugün dünyada bir numara olmanın temel taşı, çorbası da tuzu da kulüplerimizdir. Eczacıbaşı’nın ve Türk voleybolunun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesin önünde eğiliyor, şapka çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirten Başantrenör Giulio Cesare Bregoli, takımın her an savaşmaya hazır olduğunu aktardı. Lig maratonuna başlayacak olan Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi ilk maçında 3 Ekim 2026 tarihinde Nilüfer Belediyespor deplasmanına gidecek.

ANTROPOVA ÇOK ETKİLENDİ

15 yaşında başladığı profesyonel kariyerinde İtalyan ligi dışındaki ilk deneyimini yaşayacak olan deneyimli pasör çaprazı Ekaterina Antropova, Halk TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 11 gündür Türkiye'de bulunan yıldız voleybolcu, kulübün sunduğu profesyonel olanaklardan ve çalışma şartlarından son derece memnun kaldığını belirtti.

Salondaki imkanların genellikle futbol veya basketbolda görüldüğünü dile getiren İtalyan pasör çaprazı, heyecanını gizleyemedi. Kulübün profesyonel seviyesini anlatan Antropova, "Şu an için her şey çok profesyonel... her şey çok profesyonelce. Ve spor salonunu görmek inanılmazdı. Yani, genellikle basketbol veya futbolda görmeye alışkın olduğumuz, ancak voleybolda pek yaygın olmayan bir durum. Ancak bunun bir parçası olmak, takımım ve kendim adına bu imkanlara sahip olmak gerçekten harika. Biliyorsunuz, otoparktan içeri girmek için özel kartlarımız var. Aşağıda kendimize ait bir otoparkımız var, bu çılgınca. Kendinizi gerçekten profesyonel hissediyorsunuz, profesyonel bir voleybolcu olarak bunun bir parçası olmak gerçekten değerli hissettiriyor" dedi.

Kendisine değer verildiğini hissettiğini söyleyen Ekaterina Antropova, çok çalışarak fark yaratmak istediklerini ifade etti. Hızlı başlayan takvim temposuna değinen başarılı oyuncu, "Yani, harika bir spor salonuna sahip olmanız otomatik olarak harika bir oyuncu olduğunuz anlamına gelmez elbette, ama çalışmak ve belki de daha fazla fırsata sahip olmak adına kesinlikle yardımcı oluyor. Bence bu, özellikle de çok çalışırsanız, büyük bir fark yaratabilir. Şimdilik her şey inanılmaz gidiyor. Zaten İzmir'e de gittik, bavulumu biraz boşaltmıştım ama şimdiden yeni bir çanta daha hazırlamam gerekiyor. Bayağı koşturmacalı bir başlangıç oldu ama sorun değil, buna alışacağım" şeklinde konuştu.

"UMARIM HERKES KENDİ MEVKİSİNDE KALIR"

Geçtiğimiz yıllarda milli takımda Ebrar Karakurt'un, bu yıl İtalya'da ise kendisinin smaçör oynaması hatırlatılan Ekaterina Antropova, merak edilen soruyu yanıtladı. Sezon içinde olası bir sürpriz pozisyon değişikliği ihtimalini değerlendiren Antropova, herkesin kendi alışık olduğu görevde kalmasını dilediğini söyledi.

Bu konuda nihai kararın antrenöre ait olduğunu belirten İtalyan yıldız, sözlerini temkinli bir şekilde tamamladı. Mevki bilmecesine dair açık bir mesaj veren Antropova, "Umarım hayır, ama göreceğiz. Yani, kendimi tam bir smaçör olarak gördüğümden değil ama en azından bir süreliğine bu pozisyonda oynadım. Bu yüzden muhtemelen artık ihtiyaç halinde bunu da yapabilirim. Ama göreceğiz. Umarım herkes kendi pozisyonunda kalır ve her şey harika ilerler ama bilemiyorum, belli olmaz. Giulio'nun fikirleri... bu konuda ne düşündüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

EBRAR KARAKURT SON NOKTAYI KOYDU

Aynı sorunun yöneltildiği A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt ise olası bir taktik denemeye kapıyı tamamen kapattı. Pasör çaprazından smaçör pozisyonuna geçişinden sonra gösterdiği üstün performans ve gelişimle herkesin takdirini toplayan tecrübeli oyuncu, kulüp planlamasında net bir duruş sergiledi.

Eczacıbaşı'nda pasör çaprazı oynama ihtimaline kesin bir dille karşı çıkan Ebrar Karakurt, "Olamaz" karşılığını verdi. Antropova'nın da bu değişikliği istemediğinin aktarılması üzerine düşüncesini pekiştiren milli voleybolcu, "Evet bence olmamalı da zaten herkes kendi mevkisinde gayet iyi" ifadelerini kullandı.

İLK FORMA RENGİNE NOSTALJİK DÖNÜŞ

Törende dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise törene katılan Eczacıbaşı ailesi ve yönetim kurulu üyelerinin giydiği özel tasarım 60'ıncı yıl hırkaları oldu. Günümüzde spor kamuoyunun hafızasına turuncu-beyaz renkleriyle kazınan kulüp, bu tarihi günde nostaljik bir tercihe imza attı. Kulüp yöneticileri, 1966 yılındaki ilk kuruluş döneminde giyilen tarihi mavi formaya atıfta bulunarak hırkalarda mavi rengi tercih etti.