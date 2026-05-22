Eczacıbaşı'nda ayrılık: 3 isim belli oldu
Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı, üç voleybolcusu Aybüke Özel, Anna Smrek ve Bengisu Aygün'ün kiralık olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.
2025-2026 sezonunu CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi olarak bitiren Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı'nda üç isim yeni sezonda gelişmesi için kiralık olarak gönderilecek.
Kulübün açıklamasında, Aybüke Özel, Anna Smrek ve Bengisu Aygün'e kiralık olarak forma giyecekleri 2026-2027 sezonu için başarılar dilendi.
İŞTE ECZACIBAŞI'NIN AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Eczacıbaşı altyapısından yetişen ve 2022-2023 sezonundan beri Eczacıbaşı Dynavit formasını giyen liberomuz Tunç Aybüke Özel, 2026/2027 sezonu kadro yapılanmamız kapsamında, sezon boyunca kiralık olarak ‘Göztepe Spor Kulübü’ adına mücadele edecektir. Sporcumuza yeni kulübünde sağlıklı ve başarılı bir sezon dileriz.''
''Pasör çaprazımız Anna Smrek, 2026/2027 sezonunda gelişim sürecini kiralık olarak gerçekleştirecektir. Oyuncumuz Anna’ya 2026/2027 sezonunda başarılar dileriz.''
''Altyapımızdan yetişerek turuncu-beyazlı formamızı gururla temsil eden oyuncumuz Bengisu Aygün, 2026/2027 sezonunda kiralık olarak ‘Aras Kargo Spor Kulübü’ forması giyecektir. Kulübümüzün değerleriyle büyüyen ve gelişim yolculuğunu yeni sezonda farklı bir deneyimle sürdürecek olan orta oyuncumuza, ‘Aras Kargo Spor Kulübü’ çatısı altında sağlıklı, başarılı ve verimli bir sezon dileriz.''
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi