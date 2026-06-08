Düzce'de Aziz Yıldırım depremi

Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe'nin 35. başkanı seçildi. Çocukluğunun geçtiği Düzce'de belediye öncülüğünde düzenlenen kutlama gecesi, havai fişek gösterisiyle taraftarları coşturdu.

"EFSANE GERİ DÖNDÜ"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, sarı-lacivertli camianın efsane ismine kapıyı yeniden açtı. 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım, 8 yıllık aranın ardından kulübün 35. başkanı olarak göreve döndü.

DÜZCE MEYDANLARA İNDİ

Yıldırım'ın seçim haberi yalnızca İstanbul'da değil, onun için ayrı bir anlam taşıyan Düzce'de de büyük sevinçle karşılandı. Çocukluğunu bu şehirde geçiren ve adına bir bulvar açılan Yıldırım'ın şerefine Düzce Belediyesi, Anıtpark Meydanı'nda bir kutlama programı düzenledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu, dernek üyeleri ve taraftarların katıldığı gecede yaklaşık 15 dakika süren havai fişek gösterisi meydanı renklendirdi.

"DÜZCE'Yİ ASLA UNUTMAYAN HEMŞEHRİMİZ"

Belediye Başkanı Özlü, Yıldırım'a olan bağlılığını samimi bir dille aktardı. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası tesislerinin Yıldırım'ın eseri olduğunu hatırlatan Özlü, onu şehre gönül vermiş bir hemşehri ve eski dost olarak nitelendirdi. Katkılarının yeni dönemde de süreceğine olan inancını dile getiren Özlü, hem Fenerbahçe'ye hem Düzce'ye hayırlı olmasını diledi.

"ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"

Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu ise coşkusunu şampiyonluk beklentisiyle taçlandırdı. Yıldırım'ın Düzce doğumlu olmasını onur verici bulan Kudu, geçmişte Düzcespor'a verilen destekten söz ederek yeni başkana güvenin tam olduğunu vurguladı ve takımın bu sezon şampiyonluk yaşamasını temenni etti.