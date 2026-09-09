Dusan Vlahovic için istenen ceza belli oldu: TFF'nin kararı Beşiktaş'ı çok sinirlendirdi

Süper Lig'de dördüncü haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe derbisinde Milan Skriniar ile tartışan Dusan Vlahovic el hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DUSAN VLAHOVIC’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

2-5 MAÇ ARASI CEZA BEKLENİYOR

Fanatik'in haberine göre; 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Dusan Vlahovic'in 2-5 maç arasında ceza alması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM VE KEREM AKTÜRKOĞLU DA SEVK EDİLDİ

Derbi sonrası her iki kulübün yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu da disipline sevk edilenler arasında yer aldı. İkili karşılaşmanın ardından TFF ve hakemlere yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Sevk kararları sonrası bir açıklama yapan siyah-beyazlılar şu ifadeleri kullandı:

Futbolcumuz Dusan Vlahovic’in Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur.

Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Dusan Vlahovic’in disipline sevk edilmesi kabul edilemez.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları, kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’na soruyoruz; Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir?

VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır?

Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır.

Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş, rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür.

Beşiktaş JK olarak, kulübümüzün ve futbolcumuz Dusan Vlahovic’in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.