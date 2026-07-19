Dusan Tadic geri dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Al Wahda'dan ayrılan Dusan Tadic, Hollanda'ya NEC Nijmegen takımı ile geri dönmeye hazırlanıyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Voetbalzone'un haberine göre; NEC Nijmegen, serbest oyuncu statüsünde yer alan Dusan Tadic ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

37 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun Hollanda ekibine transferi için son detayların görüşüldüğü aktarıldı.

Sırp futbolcu, Hollanda'da daha önce Groningen, Twente ve Ajax formalarını terletti.

2 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2023-2025 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Tadic, çıktığı 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.

DUSAN TADIC'İN KARİYERİ

Sırp futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Dusan Tadic, teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve liderlik özellikleriyle Avrupa futbolunda iz bırakan kariyerlerden birine imza attı. 20 Kasım 1988'de Sırbistan'ın Bačka Topola kentinde dünyaya gelen tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine Vojvodina'da başladıktan sonra Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyerek adından söz ettirdi.

2010 yılında Hollanda ekibi Groningen'e transfer olan Tadic, burada sergilediği başarılı performansın ardından Twente'nin yolunu tuttu. Eredivisie'de gösterdiği yaratıcı futbol ve asistleriyle dikkat çeken yıldız oyuncu, 2014 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İngiltere'de de istikrarlı performansını sürdüren deneyimli futbolcu, dört sezon boyunca takımının hücum organizasyonlarının en önemli isimlerinden biri oldu.

2018 yazında Ajax'a imza atan Tadic, kariyerinin en parlak dönemini Hollanda devinde yaşadı. Amsterdam temsilcisinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiği unutulmaz sezonda takımın liderlerinden biri olan Sırp yıldız, özellikle Real Madrid'e karşı sergilediği performansla dünya futbolunun gündemine oturdu. Ajax formasıyla birçok lig şampiyonluğu ve kupa sevinci yaşayan Tadic, attığı goller ve yaptığı asistlerle kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına girdi.

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla da takımın hücum hattına önemli katkılar sağladı. Oyun kurma becerisi, duran toplardaki etkinliği ve lider karakteriyle kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Tadic, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekti. Kulüpteki iki sezonunun ardından kariyerine farklı bir sayfa açtı.

Sırbistan Milli Takımı'nın uzun yıllar formasını giyen ve kaptanlığını üstlenen Dusan Tadic, 111 kez milli formayı terleterek ülke futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncusu unvanını elde etti. İki FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini temsil eden deneyimli futbolcu, 2024 yılında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.