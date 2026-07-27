Dusan Tadic geri döndü: İmzayı attı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu.

Hollanda ekibi NEC Nijmegen, 37 yaşındaki deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Böylelikle Dusan Tadic Hollanda'ya geri dönmüş oldu.

‘’MÜKEMMEL ŞEKİLDE UYUYOR’’

NEC Nijmegen teknik direktörü Carlos Aalbers Dusan Tadic’in imzası sonrası, "Bazen NEC gibi bir kulüp için önceden mümkün olmadığını düşündüğünüz bir fırsat ortaya çıkar. Dusan Tadic de böyle bir oyuncu. Yetenek ve deneyimin iyi bir karışımına inanıyoruz ve Dusan buna mükemmel bir şekilde uyuyor. Sahip olduğu nitelikler ve kişiliğiyle, sadece sahada değil, saha dışında da bir değer." dedi.

DUSAN TADIC'İN KARİYERİ

Futbola ülkesinin Vojvodina altyapısında başlayan Tadic, profesyonel kariyerine de burada adım attı. Gösterdiği performans sayesinde kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Sırp yıldız, 2010 yılında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen'e transfer olarak yurt dışı kariyerine başladı.

Groningen'deki başarılı dönemin ardından Twente forması giyen Tadic, burada yaptığı asistler ve attığı gollerle ligin en etkili hücum oyuncularından biri haline geldi. Hollanda'da yakaladığı çıkış, ona İngiltere Premier Lig'in kapılarını açtı.

2014 yılında Southampton'a transfer olan deneyimli futbolcu, Premier Lig'de geçirdiği dört sezonda istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Takımının hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Tadic, İngiltere'de kazandığı tecrübeyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

2018 yazında Ajax'a imza atan Sırp yıldız, kariyerinin en parlak dönemini Hollanda temsilcisinde yaşadı. Özellikle 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımını yarı finale taşıyan kadronun en önemli isimlerinden biri olan Tadic, attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa futboluna damga vurdu. Ajax formasıyla çok sayıda lig şampiyonluğu, Hollanda Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, kulübün kaptanlığına kadar yükseldi.

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, Süper Lig'deki ilk sezonundan itibaren takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı. Tecrübesi, oyun görüşü ve liderliğiyle sarı-lacivertli ekibin en önemli isimlerinden biri haline gelen Sırp futbolcu, hem gol hem de asist istatistikleriyle dikkat çekti.

Sırbistan Milli Takımı'nın da uzun yıllar formasını giyen Tadic, kaptanlık görevini üstlenerek ülkesini Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda temsil etti. Milli takım kariyerinde 100'den fazla maça çıkan tecrübeli futbolcu, Sırbistan futbol tarihinin en fazla forma giyen isimleri arasında yer aldı.