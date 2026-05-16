Dursun Özbek'ten sıcağı sıcağına Icardi açıklaması



Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde taraftarlardan en büyük ilgiyi sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Mauro Icardi gördü.

Sarı kırmızılı taraftarlar Arjantinli futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen kutlamanın ardından şampiyonluk kupasıyla Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'ne geldi. Özbek burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Icardi ile ilgili de konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı şu ifadeleri kullandı:

"26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı, stat tıklım tıklımdı. Çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğun ve 4 sene üst üste şampiyon olmanın keyfini çıkardık. Bütün camiaya 'kutlu olsun' diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmemizin, sevgi ikliminin eseridir. Galatasaraylılara kutlu olsun, 26. şampiyonluğu doya doya kutlasınlar.

"ICARDI İKONUMUZ"

Icardi ile görüşmemiz var. Kendisi, bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi.

Yeni sezonda hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezon da ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu önce stadımızda kutlayacağız, sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Bugün 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz, Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle mutluluğumuzu paylaşacağız."