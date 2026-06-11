Galatasaray, yaz transfer dönemine ciddi bir finansal güçle hazırlanıyor. Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığına göre sarı-kırmızılılar, maaş ve bonservis toplamını kapsayan 100 milyon euroluk bir transfer bütçesi belirledi. Oyuncu satışlarının gerçekleşmesi halinde bu rakamın daha da yükselebileceği belirtildi.

VLAHOVİC VE BOZOK İSTENMİYOR

Gündemde bazı isimler olsa da yönetimin tutumu net. Umut Bozok ve Dusan Vlahovic Galatasaray'a önerildi ancak kulüp her iki isime de sıcak bakmıyor. Seten'e göre Vlahovic'i özellikle menajer Gardi, kendi çıkarı doğrultusunda önerdi. Mauro Icardi konusunda ise Başkan Dursun Özbek bekleme politikasını sürdürüyor.

ÖZBEK İLE YILDIRIM ARASINDA KOMİK AN

Seten, iki kulüp başkanı arasındaki tebrik görüşmesinin perde arkasını da aktardı. Özbek'in Aziz Yıldırım'ı aramaya çalıştığı ancak ilk denemede yanlış numaraya ulaştığı, doğru numarayı bulmasının ardından iki ismin telefonda buluştuğu öğrenildi. Seten bu tabloyu şu sözlerle yorumladı: "Bence büyük rekabette ebedi dostluğun temeli atılıyor."



OLİVER KHAN DEVREDE

Galatasaray'ın gündemindeki en dikkat çekici gelişme ise Almanya ayağından geldi. Dursun Özbek'in Bayern Münih'in efsane kalecisi ve eski CEO'su Oliver Khan ile görüşeceği öğrenildi. Seten'e göre Khan, kulübe danışman sıfatıyla ya da Galatasaray'ın Almanya'daki futbol stratejisinin mimarı olarak dahil olacak. Sarı-kırmızılıların Almanya'da halihazırda beş futbol akademisine sahip olduğu hatırlatıldı.

SÜPER LİG'İN EN ÇOK KAZANAN KULÜBÜ

Seten, Galatasaray'ın Süper Lig'de açık ara farkla en yüksek geliri elde eden kulüp konumunda olduğunu da vurguladı. Devre arasında transfer yapılmamasının ise finansal limit dengelerini koruma kaygısından kaynaklandığı belirtildi.