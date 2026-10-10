Dursun Özbek'ten büyük proje: Müjdeyi açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan genel kurul toplantısında erkek basketbol takımının hedefleri ve NBA Avrupa projesi hakkında konuştu. NBA yetkilileri ve yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Özbek, proje hakkında bu yıl içinde olumlu gelişmeleri paylaşmayı umduklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında amatör branşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erkek basketbol takımının yeni sezona iddialı hedeflerle başladığını ifade eden Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa basketbolunda yeniden üst sıralarda yer almasını istediklerini dile getirdi. Özbek’in NBA Avrupa projesine ilişkin açıklamaları ise dikkat çekti.

NBA AVRUPA PROJESİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray’ın basketboldaki geleceğine ilişkin konuşan Dursun Özbek, NBA Avrupa projesi kapsamında temasların devam ettiğini açıkladı. NBA yetkilileri ve yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Özbek, süreçle ilgili gelişmelerin önümüzdeki dönemde netleşmesini beklediklerini ifade etti.

Özbek, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım.”

GALATASARAY’DA HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Erkek basketbol takımının hedeflerine de değinen Dursun Özbek, Galatasaray’ın yeniden en üst seviyede mücadele etmesini istediklerini vurguladı. Sarı-kırmızılı kulübün basketbolda kalıcı bir başarı yakalamasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Özbek, uzun vadeli bir yapılanmaya işaret etti.

Galatasaray Başkanı, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

“Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır.”

NBA Avrupa projesi kapsamında yürütülen görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Galatasaray yönetiminin erkek basketbol takımını daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.