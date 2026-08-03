Dursun Özbek'i Fenerbahçe örneğiyle vurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tepkiler yükselmeye devam ediyor. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu çok sert sözlerle Özbek'e yüklendi.

Ünlü isim, yeni transfer Ugochukwu hakkında son derece olumsuz bir değerlendirme yaptı. "Özel bir pasörlüğü yok, ikili mücadele desen yok. Bu adam nasıl Galatasaray'ın 6 numarası olabilir? Beklediğimden de kötü. Çok açık söylüyorum, Süper Lig'de yerler. Topu kaybedip kaçıyor" diyen yorumcu, Fransız oyuncunun Camavinga'ya benzetilmesini de sert bir örnekle çürüttü.

FENERBAHÇE ÖRNEĞİYLE VURDU

"Rennes altyapısından çıktığı için Camavinga'ya benzetildi. O zaman Fenerbahçe altyapısından çıktığı için herkes Arda Güler gibi olsun. Böyle bir şey yok" dedi.

BARIŞI ALPER UYARISI

Karakullukçu, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması durumunda Galatasaray'ın şampiyonluk hedefini tehlikeye atacağını savundu. "Bu takımın temel yapısı kanatlardaki bireysel dayanıklılığa dayanıyor. Başka takımda Leao, Barış'tan daha iyi olabilir ama Galatasaray'da değil" diyen yorumcu, Barış Alper'in sarı-kırmızılı sistem için ne denli kritik olduğunu vurguladı.

"SEN 30 MİLYON EURO TEKLİF ETMEDİN Mİ?"

Karakullukçu'nun en sert çıkışı Dursun Özbek'e yönelik oldu. Başkanın Aral Şimşir için 10 milyon Euro vermek istemediğini hatırlatan yorumcu, "Sen Trabzonspor'un 5 verdiği Oulai'ye 30 milyon Euro teklif etmedin mi?" diyerek çelişkili karar alma sürecini gözler önüne serdi. "En azından bonservisi elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın" diyen Karakullukçu, fırsatların değerlendirilmediğini ima etti.

STOPER TRANSFERİNE DE İTİRAZ

Ahmetcan Kaplan transferinde yaşanan gecikmeyi de eleştiren Karakullukçu, "Ahmetcan'ı almıyorlar, gidip Ajax'ın diğer stoperini istiyorlar. Suudi Arabistan'dan Nathan Zeze'yi istiyorlarmış, gidip Arabistan'dan Yusuf'u alın daha iyi, en azından ligi biliyor" diyerek yönetimin önceliklerini sorguladı.