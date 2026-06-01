Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Kulübünün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi, mazbatalarını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende, olağan seçimli genel kurul divan heyeti mazbataları takdim etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 3, toplamda ise 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını genel kurul divan başkanı Ahmet Kemal Kumkumoğlu verdi.

Daha sonra yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurullarında yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

''ONLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR''

Mazbataların verilmesinin ardından konuşma yapan Dursun Özbek, yönetim kurulu olarak büyük bir emanet aldıklarını belirterek, "2022'den beri benim başkanlığımda yönetim kurulları oluşturduk. Geçtiğimiz 4 sene içinde yaptığımız işler, genel kurul tarafından beğenildi. 2026-2028 dönemi için de bu göreve layık görüldük. Bu bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bu amaçla geliyoruz. Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini yapacağız. Ben, bugüne kadar Galatasaray camiasının bize verdiği desteğin devam etmesini istiyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var. 2026-2028 döneminin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle: