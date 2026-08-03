Dursun Özbek transferi açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a yaptığı açıklamada transfer sürecine ilişkin güven verici bir mesaj verdi.

"BU TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Özbek, transfer döneminin kapanmasına yaklaşık bir ay kaldığını hatırlatarak çalışmaların yoğun biçimde sürdüğünü belirtti. "Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. İhtiyacımız çerçevesinde nokta atışı transfer yapacağız" diyen başkan, taraftarların beklentilerini karşılayacaklarının sinyalini verdi.

LİMİTLER VE 23 YAŞ ALTI PLANI

Yabancı oyuncu kuralına da değinen Özbek, TFF'nin belirlediği limitlerin transfer planlamasında belirleyici rol oynadığını kabul etti. Galatasaray'ın hem mevcut limitler çerçevesinde hem de 23 yaş altı transferler konusunda yakın zamanda sonuca gideceğini açıklayan başkan, her iki alanda da adım atılacağını vurguladı.

"LİGİN EN GÜÇLÜ KADROSU BİZDE"

Özbek, sarı-kırmızılıların halihazırda Süper Lig'in en güçlü kadrosuna sahip olduğunu savunarak bu kadroyu daha da güçlendirmek için transfer yapacaklarını belirtti.

ÇİFTE HEDEF: LİG VE ŞAMPIYONLAR LİGİ

Başkan Özbek açıklamalarını şampiyonluk mesajıyla noktaladı ve "Hedefimiz lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bu çifte hedefe taraftarımla, takımımla ve teknik heyetimle birlikte koşacağız" dedi.