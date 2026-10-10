Dursun Özbek tarihi gelir açıkladı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan genel kurul toplantısında kulübün sportif hedefleri, devam eden projeleri ve mali tablosuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan genel kurul toplantısında kulübün sportif hedefleri, devam eden projeleri ve mali tablosuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Özbek, 2025-2026 sezonunda konsolide hasılatın 480 milyon euroya ulaştığını açıkladı. Florya ve Aslantepe projeleriyle ilgili de bilgi veren Özbek, sarı-kırmızılı kulübün geleceğine yönelik mesajlar verdi.
Galatasaray Kulübü’nün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların sportif başarılarından ekonomik hedeflerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Futbol takımının ligdeki şampiyonluk serisini sürdürmek istediğini vurgulayan Özbek, Avrupa’da da önemli başarılara ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Kulübün tesis yatırımları, gayrimenkul projeleri ve sponsorluk gelirleri hakkında açıklamalar yapan Özbek, son dönemde elde edilen mali başarıların altını çizdi.
DURSUN ÖZBEK’TEN ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ
Galatasaray’ın erkek futbol takımının geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıları hatırlatan Dursun Özbek, yeni dönemde hedeflerinin daha büyük olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddiasını sürdürmek istediğini dile getiren Özbek, şu ifadeleri kullandı:
“Erkek futbol takımımız üst üste dördüncü, toplamda 26. kez şampiyon olarak tüm Galatasaraylıları mutlu etti. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak Avrupa'da başarı hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Şampiyon olan kadroyu koruduk ve önemli transferler yaptık. Bundan önce başardık, yine başaracağız”
BASKETBOLDA NBA AVRUPA PROJESİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Erkek basketbol takımının yeni sezona önemli hedeflerle başladığını belirten Özbek, NBA Avrupa projesi kapsamında yürütülen temaslara da değindi. Sarı-kırmızılı kulübün basketbolda yeniden üst seviyeye çıkmasını istediklerini ifade eden Özbek, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Basketbolda erkek takımımız bu sezona önemli hedeflerle başladı. Ayrıca NBA Europe projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sezon içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Amacımız, erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır"
KADIN BASKETBOL VE VOLEYBOLDA KUPA HEDEFİ
Amatör branşların performansına da değinen Dursun Özbek, kadın basketbol takımının geçen sezon hem EuroLeague'de hem de ligde finale yükseldiğini hatırlattı. Yeni sezonda kupa kazanmak istediklerini belirten Özbek, tekerlekli sandalye basketbol takımının da şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceğini söyledi.
“Kadın takımımız yaptığımız yatırımlarla geçen sezon hem EuroLeague'de hem de ligde final oynadı. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık ve özlediğimiz kupaya ulaşacağız. Tekerlekli basketbol takımıız bu sene de geçen senelerde olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı ve bizleri alıştırdıkları başarılı yeniden bekliyoruz.”
Voleybol takımlarının performansını da değerlendiren Özbek, erkek takımının Efeler Ligi ve Kupa Volley'de finale yükselmesine dikkat çekti. Kadın voleybol takımının Avrupa'da elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özbek, şunları kaydetti:
"Voleybolda erkek takımımız 32 yıl sonra elde ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını tekrarladı. Kupa Volley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşımızda şanssızlığımızı kırarak kupayı müzemize getireceğimiz inanıyorum. Kadın Voleybol takımımız geçen sezon namağlup CEV Cup'ta Avrupa şampiyonu. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine başarılara ulaşacağız"
GALATASARAY ADASI VE KALAMIŞ TESİSLERİ YENİLENDİ
Kulübün tesisleşme çalışmaları hakkında bilgi veren Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Kalamış Tesisleri'ndeki yenileme çalışmalarının da tamamlandığını belirten Özbek, projelerin kulübün geleceği açısından değer taşıdığını ifade etti.
Özbek, Galatasaray Adası'yla ilgili değerlendirmesinde şu açıklamayı yaptı:
"Bundan 4 yıl önce göreve geldiğimizde Galatasaray Adasının ne halde olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Adamıza yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissediyorum. Galatasaray Adası, bir kez daha üyelerimizin gurur duyacağı hale gelmiştir"
Kalamış Tesisleri'nde de altyapının yenilendiğini belirten Özbek, Florya projesinin genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda Nivak Yapı AŞ ile imzalanan sözleşmeye ve kulübün borçlarının ödenmesi için kullanılan kaynağa ilişkin bilgi verdi.
Özbek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kalamış'taki tesislerimizde de gerekli gördüğümüz yatırım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Tesisimizin altyapısını yeniledik. Florya arazimizin değerlendirme sürecinde genel kuruldan aldığımız kararlara uygun olarak bir süreç yürütüyoruz. Bu kapsamda Nivak Yapı AŞ ile arsa karşılığı hasılat sözleşmesi imzalandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödemeyle Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmını kapattık ve vadesi geçmiş ticari borçlarımızın bir kısmını ödedik."
FLORYA PROJESİNİN GELİRİ NASIL KULLANILACAK?
Florya projesinin finansal kaynak oluşturma açısından önemine değinen Dursun Özbek, elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin genel kuruldan alınan yetkinin sınırlarını hatırlattı. Özbek, projenin kulübün amatör branşlarına ve tesislerine uzun vadeli katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.
Başkan Özbek, Florya projesiyle ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:
"Özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Genel kurul üyelerimiz konuşurken bize ithafen, bu yönetime ithafen 'Florya'yı sattılar, Riva'yı sattılar' gibi yaklaşımlar oluyor. Ben şimdi size soruyorum 'Durum böyle mi?'. Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'a kazandırdığımız Florya arsası ve bu projeyle gurur duyuyoruz. Florya'dan gelecek paranın nasıl kullanılacağını da sizlerden aldığımız yetkide paylaşmıştık. Her genel kurulumuzda özellikle ifade ettim, bir daha tekrar etmek istiyorum. Florya projesinden önümüzdeki dönem gelecek finansal destek, sizlerden aldığımız yetki doğrultusunda fon hesabına aktarılmak suretiyle yalnızca getirisi altyapının geliştirilmesine, futbol dışı branşların desteklenmesine ve mevcut tesislerin yenilenmesine kullanılacak. Ana para ise ancak genel kuruldan alınabilecek yetkiyle kullanılabilecek. Yaratılan bu kaynakla amatör şubelerde sürdürülebilir olma hedefine doğru ilerleyeceğiz."
GALATASARAY ADASI VE KALAMIŞ TESİSLERİ YENİLENDİ
Kulübün tesisleşme çalışmaları hakkında bilgi veren Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Kalamış Tesisleri'ndeki yenileme çalışmalarının da tamamlandığını belirten Özbek, projelerin kulübün geleceği açısından değer taşıdığını ifade etti.
Özbek, Galatasaray Adası'yla ilgili değerlendirmesinde şu açıklamayı yaptı:
"Bundan 4 yıl önce göreve geldiğimizde Galatasaray Adasının ne halde olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Adamıza yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissediyorum. Galatasaray Adası, bir kez daha üyelerimizin gurur duyacağı hale gelmiştir"
ASLANTEPE PROJESİYLE AMATÖR BRANŞLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK
Galatasaray'ın gelecek dönem yatırımları arasında yer alan Aslantepe projesi hakkında da konuşan Dursun Özbek, basketbol, voleybol ve diğer amatör branşların aynı merkezde toplanmasını amaçladıklarını belirtti.
Özbek, projenin önemini şu sözlerle anlattı:
"Aslantepe Projesi ile basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız”
REKOR GELİR SAYISINA ULAŞILDI
Genel kurulda kulübün mali durumuna ilişkin verileri de paylaşan Dursun Özbek, Galatasaray'ın 2025-2026 döneminde konsolide hasılat rekoruna ulaştığını açıkladı. Kulübün gelirlerindeki artışın önemine dikkat çeken Özbek, şu ifadeleri kullandı:
“Konsolide hasılat tablosu bize yeni bir rekoru işaret ediyor. Bu dönemde (2025/26) 480 milyon Euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını göstermektedir. Galatasaray, hasılat olarak Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Bu rakama ulaşmamızda emeği geçem tüm Galatasaraylılara teşekkür etmek istiyorum”
Sponsorluk, reklam ve imaj hakkı gelirlerindeki yükselişe de dikkat çeken Özbek, son dört yılda bu gelir kaleminin 23 milyon eurodan 109 milyon euroya çıktığını belirtti. Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen gelirin de önemli bir seviyeye ulaştığını ifade eden Özbek, şöyle konuştu:
"Bir başka önemli hasılat kalemi sponsorluk, reklam ve imaj hakkı kaleminde karşımıza çıkıyor. Son 4 senede 23 milyon Euro'dan 109 milyon Euro'ya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. UEFA gelirlerinde de bire rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon Euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek."
DURSUN ÖZBEK’TEN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI
Konuşmasının son bölümünde Galatasaray'ın son yıllarda geçirdiği değişime değinen Dursun Özbek, elde edilen başarıların yalnızca yönetimin çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Sporcuların, teknik ekiplerin, çalışanların, sponsorların, üyelerin ve taraftarların katkısına dikkat çeken Özbek, devam eden projelerin tamamlanacağını söyledi.
Özbek, bu konuda şu ifadeleri kullandı:
“Başladığımız bütün projeleri tamamlayacağız ve tesisleriyle de Galatasaray'ı Türkiye'nin en önde gelen spor kulübü haline getireceğiz. Elbette eksiklerimiz olmuştur ancak daha çok yapacak işimiz olduğunu biliyoruz. 2022'de devraldığımız Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok büyük bir fark var. Bunu yönetim kurulu olarak tek başımıza yapmadık. Sporcularımız, teknik ekiplerimiz, çalışanlarımız, sponsorlarımız, siz değerleri üyelerimiz ve dünyanın neresinde olursa olsun Galatasaray'ın yanında duran büyük taraftarımızın emeği vardır”
Galatasaray'ın önünde yeni hedefler bulunduğunu belirten Özbek, camianın birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayarak konuşmasını tamamladı:
“Önümüzde yeni bir dönem, aşılması gereken tarihi bir eşik var. Bu eşiğin aşılması için gerekli olan en önemli şey birlik ve beraberliktir. Fikir ayrılıkları ve eleştiriler olabilir ancak söz konusu Galatasaray olduğunda hepimizin ortak paydası aynıdır. Galatasaray'ı daha güçlü yapmak, Galatasaray'ı daha ileriye taşımak ve bizden sonraki nesillere daha güçlü Galatasaray bırakmak. Birlikte neler yapabileceğimiz gördük. Bunun için birbirimize ihtiyacımız var. Biz bir olduğumuzda Galatasaray'ın önünde hiçbir engelin duramayacağını da biliyorum. Ortak sevdamız, ortak hedefimiz Galatasaray'dır.”