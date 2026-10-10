Dursun Özbek tarihi gelir açıkladı!

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DURSUN ÖZBEK’TEN ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Galatasaray’ın erkek futbol takımının geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıları hatırlatan Dursun Özbek, yeni dönemde hedeflerinin daha büyük olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddiasını sürdürmek istediğini dile getiren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Erkek futbol takımımız üst üste dördüncü, toplamda 26. kez şampiyon olarak tüm Galatasaraylıları mutlu etti. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak Avrupa'da başarı hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Şampiyon olan kadroyu koruduk ve önemli transferler yaptık. Bundan önce başardık, yine başaracağız”