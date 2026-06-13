Dursun Özbek şoke etti: Icardi kayboldu

Galatasaray, sözleşmesi biten Mauro Icardi ile yaptığı görüşmeden hala sonuç alamadı. Icardi'nin yanıt vermediği ve kayıplara karıştığı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüp Icardi'ye yıllığı 5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önermişti.

Ancak Icardi buna cevap vermedi. Hala da geri dönmedi.

SÖZLEŞMEDEKİ 2 MADDE

Icardi'nin kayıplara karışmasının nedeninin başkan Dursun Özbek'in yeni sözleşmeye koydurduğu 2 madde olduğu ileri sürüldü. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Özbek sözleşmeye şu maddeleri koydurdu:

- Antrenmanlara ve kamplara belirlenen tarihlerde tam zamanında gelecek.

- Sakatlık halinde İstanbul'da ya da Galatasaray'ın belirlediği yerde tedavi görecek.

Icardi, geçtiğimiz dönemde antrenmanlara ve kamplara geç katılıyor ayrıca sakatlıklarında ülkesi Arjantin'e ya da İtalya'ya gidiyordu.

Bu maddelerin ardından Icardi'nin cevap vermeden İstanbul'dan ayrıldığı öğrenildi.