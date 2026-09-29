Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Genel Kurul toplantısına katıldı.

DURSUN ÖZBEK OY BİRLİĞİYLE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen toplantıda Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeliğine aday oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; Dursun Özbek oy birliğiyle EFC Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

"BÜYÜK BİR ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM"

Seçimin ardından bir konuşma yapan Dursun Özbek, "Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu’na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, iş birliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasarayımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EN SON ALİ KOÇ BU GÖREVİ YAPMIŞTI

Daha öncesinde Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da EFC Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. Bu göreve 2 kez seçilen Ali Koç, Fenerbahçe'deki görevinden sonra buradan da ayrıldı.