Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Dursun Özbek seçimi kazandı: Ali Koç'un yerini aldı

Dursun Özbek seçimi kazandı: Ali Koç'un yerini aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçimlerde istediğini aldı. Özbek daha öncesinde Ali Koç'un da üstlendiği yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dursun Özbek seçimi kazandı: Ali Koç'un yerini aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Genel Kurul toplantısına katıldı.

DURSUN ÖZBEK OY BİRLİĞİYLE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen toplantıda Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeliğine aday oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; Dursun Özbek oy birliğiyle EFC Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Dursun Özbek seçimi kazandı: Ali Koç'un yerini aldı - Resim : 1

"BÜYÜK BİR ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM"

Seçimin ardından bir konuşma yapan Dursun Özbek, "Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu’na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, iş birliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasarayımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EN SON ALİ KOÇ BU GÖREVİ YAPMIŞTI

Daha öncesinde Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da EFC Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. Bu göreve 2 kez seçilen Ali Koç, Fenerbahçe'deki görevinden sonra buradan da ayrıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Dursun Özbek Ali Koç
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro