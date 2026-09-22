Dursun Özbek resmen açıkladı ve düğmeye bastı: Galatasaray'ın transferi belli oldu
Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası eleştiriler sürerken, başkan Dursun Özbek, resmen açıkladı ve düğmeye bastı: Galatasaray'ın transferi belli oldu.
Galatasaray'da farklı Trabzonspor maçı sonrası başlayan eleştiriler sürerken, başkan Dursun Özbek, resmen açıkladı ve düğmeye bastı: Galatasaray'ın transferi belli oldu.
Sarı kırmızılı kulüpte eleştirilerin hedef noktası teknik direktör Okan Buruk oldu. Hatta gazeteci Levent Tüzemen'e göre bu eleştilerin çoğu da yöneticilerden geldi. Tüzemen, bazı yöneticilerin maçın ardından aralarındaki şu sözlerinin dikkat çekici olduğunu belirtti:
"Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık... Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar. Yunus-Sane-Barış son maçlarda döküldü, 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz."
"Trabzon'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi!"
"Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor! Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı."
"Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı. Çabuk geri dönemiyor takım. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir."
"Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. 4-2-3-1 oynatmakta ısrar neden? Lemina-Osimhen-Singo yoksa ve koyduğun adamlar yerlerini dolduramıyorsa aynı taktikle oynamakta ısrar etmemeli. Her maçta kart görmeyi bırakmalı."
Eleştirilerin çoğalmasının ardından başkan Dursun Özbek düğmeye bastı. Özbek, önce kulübün internet sitesinden Okan Buruk'a güvendiklerini resmen açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır.
Okan Hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk’a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır.
Ne yazık ki Galatasaray’ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır.
Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.
Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa’daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."
Dursun Özbek'in Osimhen'in yokluğunda takımın golcü eksikliğini görerek harekete geçti. Galatasaray'ın yeni transferi de belli oldu.
Sarı kırmızılı kulübün yeni transferi Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen Ermedin Demirovic olacak.
Sabah'ın Alman basınına dayandırdığı habere göre Stuttgart'ın 28 yaşındaki futbolcu için 35 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi. Ermedin Demirovic, santrforun yanı sıra sağ ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
1.85 boyundaki golcü, bu sezon 6 maçta 4 gol attı. Demirovic'in Bosna Hersek Milli Takımı ile de 44 maçta 4 golü bulunuyor.