Dursun Özbek resmen açıkladı ve düğmeye bastı: Galatasaray'ın transferi belli oldu

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Okan Hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk’a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır.