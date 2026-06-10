Dursun Özbek Osimhen'i resmen açıkladı: Galatasaray'dan flaş karar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunurken, adı transferde sık sık geçen Victor Osimhen kararını da duyurdu. Özbek, Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Sabah'taki habere göre şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla birlikte yönetime gelirken kafamızda bir hedef ve bu hedefe ulaşmak için projelerimiz vardı. Galatasaray'ı sürdürülebilir başarıya ulaşmış, ekonomik açıdan güçlü bir kulüp haline getirmek istiyorduk. Bu açıdan bakınca iyi bir planlamayla ilerlediğimizi düşünüyorum. Süreç içerisinde en kritik kararımız, Galatasaray'ı günübirlik reflekslerle değil, ortak akılla ve sürdürülebilir bir vizyonla yönetmek oldu. Teknik heyetimize güvenmek, doğru futbol düşüncesini yaratmak, mali disiplinden taviz vermeden rekabetçi kadrolar oluşturmak bu başarının temelini attı. Galatasaray'da başarı tesadüf değildir; doğru planlama, güçlü irade ve camia bütünlüğünün sonucudur.

"MAURO ICARDI'YE TEKLİF YAPTIK"

Mauro İcardi sadece çok önemli bir futbolcu değil, Galatasaray taraftarıyla özel bağ kurmuş bir karakter. Kendisiyle ilişkimiz son derece iyi. Biz hiçbir oyuncumuzla ilişkimize sadece sözleşme penceresinden bakmayız. İcardi'nin, Galatasaray'a kattığı değer ortada. Kendisine bir teklif yaptık. Süreç karşılıklı saygı ve kulübümüzün maddi ve sportif menfaatleri çerçevesinde yürütülüyor.

G.Saray büyük hedefleri olan bir kulüp. Bu hedefleri kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşları koymuşlar. Biz bu hedeflerin, Avrupa'da başarılı olma düsturunun bilincindeyiz. Bunun için gerekli sorumluluk neyse onu da her zaman alırız. Ancak biz hiçbir transferi macera olsun diye yapmıyoruz. Sportif katkı, karakter, mali yapı ve takım dengesini birlikte değerlendirip ilerliyoruz.

Sahadaki başarının mimarı Okan hocamız başta olmak üzere teknik heyetimiz, futbolcularımız ve çalışanlarımızındır. Yönetim olarak bizim görevimiz, onların başarılı olabileceği zemini hazırlamak; ekonomik, idari ve sportif şartları doğru şekilde oluşturmaktır. Bu dönemde birlikte uyum içerisinde çalıştık.

Biz Okan hocamızdan son derece memnunuz. Başarı, uyum ve karşılıklı güven olduğu sürece Galatasaray'da uzun soluklu birlikteliklerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Okan Buruk, Galatasaray tarihine şimdiden çok önemli izler bırakmış bir kardeşimiz. Ben bu başarılı dönemin bu sene kazanacağımız şampiyonlukla bir rekora da ulaşacağına inanıyorum.

"OSIMHEN BİZDE MUTLU"

Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok."