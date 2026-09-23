Dursun Özbek onay verdi: Galatasaray'da operasyon başladı

Galatasaray'da Trabzonspor hezimetinin yankıları sürüyor. Sarı - Kırmızılılarda Okan Buruk Dursun Özbek'in onayı ile operasyonu başlattı.

Galatasaray'da milli ara, Leroy Sane için adeta yeniden başlangıç fırsatı olarak görülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, şu ana kadar beklentilerin altında kalan Alman yıldızın performansını yukarı çekmek için özel bir çalışma programı hazırladığı öğrenildi.

OPERASYON BAŞLADI

Galatasaray'da Dursun Özbek'in onay vermesiyle Leroy Sane operasyonu da başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Almanya Milli Takımı'ndan davet almayan Leroy Sane, milli arada İstanbul'da kalarak bireysel çalışmalarını sürdürecek. Teknik heyet, tecrübeli futbolcunun fiziksel eksiklerini gidermeyi ve sezonun kritik bölümüne en iyi şekilde hazırlanmasını hedefliyor.

OKAN BURUK BİREBİR TAKİP EDECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un milli ara boyunca Leroy Sane ile yakından ilgileneceği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının yıldız futbolcuyla birebir görüşmeler yaparak hem fiziksel hem de mental durumunu değerlendireceği ifade edildi.

Teknik heyet, Sane'nin sahadaki etkinliğini artıracak özel antrenman programları üzerinde çalışırken, oyuncunun maç temposuna ulaşması için ekstra yüklemeler yapılacağı öğrenildi.

HEDEF ESKİ SANE'Yİ SAHAYA DÖNDÜRMEK

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Alman yıldızın gerçek performansını henüz sahaya yansıtamadığı görüşünde. Bu nedenle milli ara sürecinin en verimli şekilde değerlendirilmesi planlanıyor.

Galatasaray cephesi, sezonun geri kalan bölümünde hücum organizasyonlarında Sane'den maksimum katkı almayı hedeflerken, yıldız oyuncunun özellikle kritik maçlar öncesinde form seviyesini yükseltmesini istiyor.

GALATASARAY'DA BEKLENTİ BÜYÜK

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ve teknik heyet, Leroy Sane'nin kalitesine güvenmeye devam ediyor. Okan Buruk'un hazırladığı özel programın ardından 30 yaşındaki futbolcunun çok daha hazır bir görüntü ortaya koyması bekleniyor.

Galatasaray'da tüm gözler milli ara sonrasında sahaya çıkacak Leroy Sane'ye çevrilirken, sarı-kırmızılılar sezonun kaderini belirleyecek süreçte yıldız oyuncudan önemli katkı bekliyor.