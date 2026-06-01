Dursun Özbek Okan Buruk defterini kapattı

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemine ilişkin sıcak bilgiler aktarırken Dursun Özbek'in de Okan Buruk'la ilgili son kararını duyurdu.

Van Dijk ve Rüdiger'den Noa Lang'a, Can Uzun'dan yeni forvet arayışına kadar gündem son derece hareketli.

DURSUN ÖZBEK OKAN BURUK DEFTERİNİ KAPATTI

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken arka planında sağlam bir yönetim desteği var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in görev süresi boyunca Okan Buruk dışında başka bir teknik direktörle çalışmayı düşünmediği ifade edildi. Mehmet Özcan Dursun Özbek'in Okan Buruk defterini resmen kapattığını vurguladı.

SAVUNMAYA "BABA STOPER" ARAYIŞI

Galatasaray'ın savunma hattını köklü biçimde güçlendirmek istediği biliniyor. Muhabir Mehmet Özcan'ın aktardığına göre sarı-kırmızılılar, "baba stoper" olarak tanımladıkları profil için Liverpool'dan ayrılma ihtimali bulunan Virgil van Dijk ile Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger'i takip ediyor. Van Dijk'ın sözleşmesinde 1 yıl daha bulunması ve 10+4 yabancı kontenjan denkleminin yarattığı kısıtlamalar göz önünde bulundurulsa da Hollandalı stoperin durumunun yakından izlendiği vurgulandı.

BARIŞ ALPER GİDEBİLİR, NOA LANG DÖNMEK İSTİYOR

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 40-50 milyon Euro aralığında satılma ihtimalini hesaba katarak sol açık pozisyonu için alternatif aramaya başladı. Bu arayışta iki isim öne çıkıyor. Napoli'ye dönen Noa Lang'ın Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği öğrenilirken Danimarkalı Midtjylland'ın genç yeteneği Aral Şimşir de takip listesinde yer alıyor. Noa Lang'ın Galatasaray'daki kısa dönemde bıraktığı olumlu izlenimin bu isteğin arkasındaki temel etken olduğu vurgulandı.

OKAN BURUK, CAN UZUN'DA ISRARCI

Teknik direktör Okan Buruk'un en çok istediği isim Can Uzun olmaya devam ediyor.

Eintracht Frankfurt'un 45 milyon Euro'luk fiyat etiketine rağmen Buruk'un Türk asıllı Alman kanat oyuncusundan vazgeçmediği ve transferin uygun şartlarda gerçekleşmesi için bonservis pazarlığının başlayacağı belirtildi. Buruk'un bu ısrarcı tutumu sürüor.

ICARDİ KALSA DA YENİ FORVET GELİYOR

Galatasaray'ın forvet planlamasında ilgi çekici bir detay ortaya çıktı. Okan Buruk ve kurmaylarının Mauro Icardi'nin durumundan bağımsız olarak kadroya yeni bir forvet katmak istediği öğrenildi. Galatasaray'ın önündeki yaz transfer döneminin son derece kapsamlı ve iddialı geçmesi bekleniyor.