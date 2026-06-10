Dursun Özbek kararını verdi Galatasaray'a imza atacak: Tarihi bile belli oldu

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulübün yıllarca muhabirliğini yapan gazeteci Serhat Ulueren, çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın Galatasaray'a geleceğini düşündüğünü belirten Ulueren, "Evet Jose Mourinho vatandaşını Real Madrid'e istiyor ama Galatasaray zorlarsa Bernardo'yu alır" iddiasında bulundu.

"ICARDİ İMZA ATACAK"

Icardi'nin gidecek yerinin kalmadığını ileri süren Ulueren, şöyle devam etti:

"Icardi 15 Haziran'a kadar Galatasaray'a imza atacak. Bernardo Silva'nın da Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Ben olsam 150 milyon euroya Osimhen'i satarım. Napoli'ye 75 milyon euro verdiler, menajerine de 5 milyon euro vermişlerdi. Bu adam sakatlanırsa ne olacak? Şampiyonluk yarışından koparsın. Ben olsam Icardi'nin maaşına zam yaparım ve onu yeniden kazanırım. Zaten Barış ve Yunus da olgunlaşıyor. Bu arada Barış Alper de yabancı dilini geliştiriyormuş."

"YILDIRIM HACIOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞECEK"

Fenerbahçe'nin başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğini de iddia eden Ulueren, "Aziz Yıldırım, yakın zamanda İbrahim Hacıosmanoğlu'dan randevu talep edecek ve yabancı kuralını değiştirmek isteyecek. TFF Başkanı'nın çıkıp Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi hocalardan yararlanması gerek. Kendi kafasına göre karar vermemeli" dedi.