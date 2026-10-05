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Dursun Özbek ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ne konuştuğunu açıkladı

İbrahim Seten, Dursun Özbek ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Sakın Ha' polemiğine dair flaş bir iddiada bulundu. Seten, ikilinin görüşmede ne konuştuğunu anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dursun Özbek ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ne konuştuğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasındaki 'Sakın Ha' polemiğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

KONUŞULANLARI AÇIKLADI

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, ikili arasındaki görüşmede konuşulanları anlattı. Seten, Dursun Özbek'in 'Sakın Ha'yı Galatasaray Genel Kurulu'ndan tepki çekmemek adına söylediğini öne sürdü.

İbrahim Seten'in sözleri şu şekilde:

“TFF'den teyit ettirdim. Bu 'Sakın ha' olayında TFF Başkanı'nın iddiası; Dursun Özbek, 'Galatasaray'ın durumu çok iyi, kasada para var, bizim mutlaka şampiyon olmamız lazım. Karşımızda çok akbaba var, beni indirirler' demiş. Bunun üzerine 'Sen aleyhinde konuştuğun federasyon başkanına gidip, Galatasaray Genel Kurulu'na 'Akbaba' mı dersin?' tepkisi olmasın diye 'Sakın ha' konusu geçiyor. Bu konuşmalar üst seviyelerde böyle olmaz! 'Adaletli olmanız lazım' uyarısı geçmiştir.

NE OLMUŞTU?

Dursun Özbek görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Şöyle bir duyum aldım; eğer başkan çıkar konuşursa bana bir şey derse ben de ona aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın" demişti. Özbek'in 'Sakın Ha' çıkışı o dönem gündem olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray TFF Dursun Özbek İbrahim Hacıosmanoğlu
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