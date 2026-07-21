Dursun Özbek gemileri yaktı: Sabır taşı çatladı, rekor maaş ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu transfer eden Galatasaray, ses getirecek bir yıldız hamlesi yapmak için harekete geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes için tüm şartları zorluyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, orta sahadaki üretkenliği ve hücum organizasyonlarını güçlendirmek amacıyla 10 numara takviyesine öncelik vermesinin ardından Galatasaray yönetimi, transfer listesinin zirvesinde yer alan Portekizli yıldızı kadroya katmak için girişimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

DURSUN ÖZBEK GEMİLERİ YAKTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a verdiği “Osimhen veya Icardi seviyesinde bir yıldız alacağım.” sözü sonrasında adeta gemileri yaktı ve kesenin ağzını açtı.

REKOR MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın, transferi tamamlamak adına Manchester United'a yaklaşık 35 milyon euro bonservis ödemeyi göze aldığı belirtilirken, 31 yaşındaki yıldız futbolcuya ise yıllık 20 milyon euroya kadar ulaşan maaş teklifinde bulunduğu ifade edildi. Bu teklifin, sarı-kırmızılıların transferde ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

BRUNO FERNANDES KAPIYI KAPATMADI

Bruno Fernandes cephesinin ise Galatasaray seçeneğine tamamen kapıları kapatmadığı öğrenildi. Portekizli yıldızın, geleceğiyle ilgili nihai kararını vermeden önce yaz dönemindeki yoğun maç takviminin ve Dünya Kupası sürecinin ardından oluşacak tabloyu değerlendirmek istediği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin de transfer için temaslarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

GÖZLER MANCHESTER UNITED'A ÇEVRİLDİ

Transferde belirleyici unsur ise Manchester United’ın tavrı olacak. İngiliz devinin kaptanıyla ilgili vereceği karar büyük önem taşırken, Galatasaray Yönetimi umutlarını koruyor. Okan Buruk’un oyun planında kilit rol biçtiği Bruno Fernandes için tüm imkanlarını seferber eden Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin en büyük bombalarından birini patlatmanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Galatasaray taraftarı, ezeli rakiplerinin yaptıkları transferin ardından sadece 1 transfer yapılmasına sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının transferleri bitirip yeni sezona hazır başlamasını istiyor.