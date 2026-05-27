Galatasaray Kulübü ile TFF arasındaki gerginlik sürerken, Dursun Özbek'in tarihe geçecek bir hamle hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Dursun Özbek gemileri yaktı: Galatasaray TFF geriliminde tarihe geçecek hamle

Galatasaray Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerginlik sürüyor.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, geride kalan sezonda Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasına tepki göstermiş, TFF ile ilişkilerini askıya aldıklarını söylemişti.
Gerilim, ligin bitmesinden sonra da devam etti.

Sarı kırmızılı takımın 26. şampiyonluk kupası törenine TFF'den başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da dahil kimse katılmamıştı. Hatta şampiyonluk kupası stadyumdaki törene kurye ile gönderilmişti.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Kupanın kurye ile gönderilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Başkan Dursun Özbek, tören sonrası bir soru üzerine "Bekledik, gelmediler" demişti.
Dursun Özbek'in TFF'yi protesto etmek için tarihi bir hamle hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Galatasaray'ın TFF'nin haziran ayında gerçekleştirilecek mali genel kuruluna katılmayacağı belirtildi.
Sarı kırmızılı kulübün TFF'nin mali genel kurulunu tarihinde hiç kaçırmadığı, ancak bu yolla TFF'yi ve yönetimi yok sayma politikasını başlatacağı ileri sürüldü.
TFF'nin bundan sonraki organizasyonlarında da aynı tutumun sürdürüleceği iddia edildi.

Galatasaray Dursun Özbek TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
