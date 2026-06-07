Dursun Özbek Fenerbahçe'ye gönderme yaptı: Yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'ndeki pilav günü etkinliğinde konuştu.

Kıskanılan bir organizasyon kurduklarından bahseden Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

''YAPIYI YANLIŞ ANLAYACAKLAR''

Dursun Özbek açıklamasında, "Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor." dedi.

''BEN DE KISKANIRDIM''

Konuşmasını sürdüren Özbek, ''Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası'' ifadelerini kullandı.

KENETLENME ÇAĞRISI YAPTI

Kenetlenme çağrısında bulunan Galatasaray Başkanı, "Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden, iki gün evvelden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik... Bu kenetlenmenin, karşı tarafta, bizi çekemeyen, rakiplerimiz seviyesinde olan durumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Başkanı ve bu camianın ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım ve kenetlenelim'' yorumunu yaptı.