Dursun Özbek çok sinirlendi: Kim soruyor bunu!

Galatasaray'da şampiyonluk sonrası gözler kongreye çevrildi. Kongreye tek aday olarak girmeye hazırlanan başkan Dursun Özbek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özbek, HT Spor'da katıldığı programda şunları söyledi:

"8 yıllık yatılı okul hayatım boyunca, gece uyumadan önce yaptığımız sohbetlerde hep Galatasaray başkanı olmanın hayalini kurardık. Peki neden böyle bir hayal kuruyorduk? Çünkü o dönemde merhum Selahattin Beyazıt, Galatasaray'ın başkanıydı. Aynı zamanda Türkiye'nin vergi rekortmeniydi; karizmatik, zımba gibi bir insandı ve Galatasaray başkanlığını yapıyordu. Galatasaray Lisesi'nin bize verdiği bir emek var. Yetişmemizde çok büyük bir rolü var. Dolayısıyla ben de kendimi Galatasaray'a borçlu hissediyorum.

Devraldığımız takım, bir önceki sene ligi 13. bitirmişti. Galatasaray'da her zaman şampiyonluk esastır. Özellikle futbolda başka bir hedefiniz olamaz. O iddiayla geldik. Takımda gerekli revizyonu yaparak son dört senelik hikâyemiz orada başladı.

"GALATASARAY'DA BAŞKA HEDEFİNİZ OLAMAZ"

Galatasaray'da her zaman şampiyonluk esas. Başka bir hedefiniz olamaz. Şampiyon olmak olmazsa olmazınız, en önemli göreviniz. Şampiyonluk kesinleşmediği sürece, ne şampiyon olduk havasına girerim ne de arkadaşlarımın böyle bir havaya girmesine izin veririm.

Bu sezon kırılma noktası bir sürü maç var. Önemli maçlardan biri evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçı. Kazanınca büyük mutluluk yaşadık.

Antalyaspor maçı beni çok heyecanlandırdı. Juventus maçı da çok güzeldi. Neden Antalyaspor maçını söyledim. 3. haftada liderliği aldık. Sonuna kadar getirdik, o maçta heyecanlandım.

Kocaelispor deplasmanındaki maça çok üzüldüm. Konyaspor'a kaybettiğimiz maça da üzüldüm. O iki maç üzdü. Hayatın akışı içinde bunlar var. Bütün maçları kazanacaksınız diye bir şey yok.

Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz.

Galatasaray'ın maçını izlerken kimyamda değişiklik hissediyorum. Kulaklarım duymuyor, hareket kabiliyetimi kaybediyorum. Maçları o heyecanla izliyorum. Her maçın kendisine özel anları var. Özellikle puan farkının yakın ilerlemesi heyecanı biraz daha artırdı ve o heyecanın sonunda şampiyon olduk.

"KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor.

Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler. Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek.

(Icardi oynama garantisi istedi mi sorusuna sinirlenerek) Icardi'nin oynama garantisi istemesi gibi bir şey olamaz Bunu kim soruyor, taraftar mı, siz mi? Bir takımda böyle bir şeyi kimse isteyemez! Bu zaten spor düşüncesine aykırı! Kimsenin Galatasaray'dan bunu isteme haddi de olamaz! Bütün kulüplerde de böyledir."