Dursun Özbek çıkışı: Devlet desteğine dua etsin

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a en büyük eleştiri spor yorumcusu Serhat Ulueren'den geldi. Ünlü gazeteci Dursun Özbek ve yönetimini eleştirirken çarpıcı bir iddiayı da ortaya attı.

Ulueren Sarı Kırmızılı takımı ve yönetimine göndermede bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluklarını yeterli bulmayan Serhat Ulueren, Okan Buruk'un başarılı olmakla birlikte daha iyisini yapabileceğini söyledi.

Serhat Ulueren, Dursun Özbek'e yüklendi

Ulueren'in kulübün mali yapısına ilişkin değerlendirmesi ise sert bir çıkışa dönüştü: Galatasaray, devletin desteklerine dua etsin. Ürettikleri bir şeyleri yok. Olan arazileri, altınları satıyorlar ve borç yükünden kurtuluyorlar.

İKİ İSTİSNA: KEMERBURGAZ VE ASLANTEPE

Ulueren, eleştirilerinin ortasında yönetime iki somut kredi tanıdı. Kemerburgaz Tesisleri ile Aslantepe'ye yapılması planlanan spor kompleksini, yönetimin gerçek anlamda taş üstüne taş koyduğu projeler olarak nitelendirdi. Bunların dışında övülecek başka bir adım göremediğini ise açıkça ifade etti ve şöyle devam etti:

Ürettikleri bir şeyleri yok. Olan arazileri, altınları satıyorlar ve borç yükünden kurtuluyorlar. Taş üstüne taş koydukları şey Kemerburgaz Tesisleri ve Aslantepe'ye yapacakları spor kompleksidir. Başka sayamam

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ

Ulueren, 2026-27 sezonuna ilişkin şampiyonluk öngörüsünü net biçimde ortaya koydu. Uğurcan, Davinson ve Osimhen gibi isimlerin kamuoyuna yansıyan açıklamalarına dikkat çeken moderatör, kadrodaki huzur ve motivasyonu Galatasaray'ın en büyük kozu olarak değerlendirdi. Barış Alper, Yunus ve Osimhen'in takımda kalması halinde sarı-kırmızılıların favoriliğini koruyacağını vurguladı.