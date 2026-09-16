Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkarak geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptı ve yaz transfer dönemine yönelik eleştirilere doğrudan yanıt verdi. Özbek, hem geçmiş başarıları hem de yeni sezon hedeflerini üyelerle paylaştı.

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Konuşmasına geçen sezonun değerlendirmesiyle başlayan Özbek, kulübün üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaştığını ve toplamda 26. lig şampiyonluğunun kazanıldığını hatırlattı. Bu başarıda teknik heyetin ve futbolcuların emeğine dikkat çeken başkan, özellikle teknik direktör Okan Buruk'a ayrı bir teşekkür etti. Özbek ayrıca amatör branşlarda elde edilen başarılara da değinerek bu alandaki emek verenlere teşekkürlerini iletti.

YENİ SEZONDA HEDEF BÜYÜK

Kulübün asla mevcut başarıyla yetinmediğini vurgulayan Özbek, yeni sezon hedefini açık şekilde ortaya koydu. Bu sezonki hedefin lig de üst üste beşinci şampiyonluk ve 27. lig unvanı olduğunu belirten başkan, Avrupa kupalarında da kulübün ismine yakışır sonuçlar alınmasını istediklerini söyledi.

TRANSFER PLANLAMASI ŞAMPİYONLUK GÜNÜ BAŞLADI

Özbek, transfer sürecinin arka planına dair önemli bir detay paylaştı. Yönetimin sezon bitmeden, şampiyonluğun matematiksel olarak kesinleştiği gün masaya oturduğunu belirten başkan, önce kadronun ihtiyaçlarının belirlendiğini, ardından bütçe planlamasının yapıldığını anlattı. Bu süreçte önceliğin harcama limitlerinin net biçimde çizilmesi olduğunu vurguladı.

"GEÇ KALDIK" ELEŞTİRİSİNE YANIT

Yaz transfer döneminde en çok yöneltilen eleştirinin transferlerin geç tamamlanması olduğunu kabul eden Özbek, bu eleştirinin haklı bir tarafı olabileceğini söyledi. Ancak transfer yönetiminin başarısının iki temel kritere bağlı olduğunu vurguladı: transfer edilen oyuncuların sahadaki performansı ve takıma uyumu, bunun yanında transferlerin kulübün mali yapısına etkisi. Özbek'e göre yönetim, bu iki dengeyi bir arada gözeterek hareket etti ve bu da bazı gecikmelere yol açtı.

Özbek, "Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada performans göstermeye başladı. Başarılı bir transfer dönemini, Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim." sözleriyle Galatasaray taraftarının tepkisinin çekti. Sosyal medya üzerinden Özbek'in bu sözlerine sert eleştiriler geldi.

50 MİLYON EUROLUK FARK İDDİASI

Konuşmanın en dikkat çeken bölümünde Özbek, gecikmenin mali sonucuna dair somut bir rakam paylaştı. Aynı transferlerin temmuz ayının başında veya ortasında gerçekleştirilmiş olması durumunda toplam maliyetin yaklaşık 50 milyon euro daha yüksek olacağını belirtti. Ayrıca sezon başındaki bonservis beklentileriyle kulübün nihai olarak ödediği rakamlar arasında yarı yarıya fark bulunduğunu ifade etti.