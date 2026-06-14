Dursun Özbek Aziz Yıldırım'la görüşmesi açıkladı: Beraber hareket edecekler

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda rekor bir oy almayı başaran Aziz Yıldırım, başkanlığa seçildi.

8 yıl sonra geri dönen Aziz Yıldırım'ı ilk tebrik edenlerden birisi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu. Fotomaç'a konuşan Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

"BERABER HAREKET ETMEK DURUMUNDAYIZ"

Dursun Özbek konuşmasında "Telefonla kendisini aradım ve tebrik ettim. Kendisi de çok memnun oldu. Aramızda güzel bir konuşma geçti. Türk futbolunun lokomotif iki büyük kulübüyüz. Dolayısı ile burada bazı konularda güç birliği, bazı konularda beraber hareket etmek durumundayız" dedi.

"NAKLEN YAYIN KONUSUNDA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Yaklaşan yayın ihalesini hatırlatan Dursun Özbek, "Naklen yayın ihalesi geliyor. Aziz Başkan döneminde, Kulüpler Birliği başkanıyken naklen yayın geliri 500 milyon dolardı. Şimdilerde 170 milyon dolar civarında. Dolayısı ile ortak menfaatlerimiz olan yerler var. Aziz Bey de sıcak bakıyor. Naklen yayın konusunda birlikte hareket edeceğiz. Naklen yayın gelirlerinin tekrar eski rakamlara ulaşmasını istiyoruz" sözlerini sarf etti.